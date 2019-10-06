2019-10-06T10:11:42+03:00
Общество

Для погибающего в грязной квартире знаменитого врача Барнаула собрали вещи

Когда-то дружбой с Надеждой Шадриной дорожили, а теперь вычеркнули ее из жизни
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: С сайта история.авра.рф/Анна Шакирова.Фото: С сайта история.авра.рф/Анна Шакирова.
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Несколько дней назад «Комсомолка» писала про погибающего на грязном диване некогда знаменитого врача Барнаула – Надежду Шадрину. Информация о ее ужасном положении разлетелась по сетям, и вскоре нашлись люди, готовые ей помочь.

Напомним, Надежда Шадрина заведовала гинекологическим отделением больницы шинного завода, кандидат медицинских наук. После смерти сына ее жизнь превратилась в существование. И не нашлось людей, которые поддержали бы её. Когда-то дружбой с ней дорожили, а когда помощь понадобилась ей - её просто вычеркнули из друзей.

- Хотим поблагодарить всех, кто принёс помощь и тех ребят, которые отправились к Надежде Петровне, чтоб помочь с уборкой и гигиенической обработкой пожилого человека. Надежду Петровну помыли, перестелили кровать, одели в новое и чистое, обработали пролежни (надо отметить, что кто-то переодел ее в чистую ночную рубашку до нас). Вчера помыли пол, ванну и кухню две женщины, которых наняли за деньги, сегодня ребята сделали влажную уборку, собрали и вынесли пять огромных мешков с мусором, разобрали вещи, которые передали, перебрали продукты и отнесли их соседке, которая готовит еду для Надежды Петровны, - написала в сообществе «Барнаул22» Александра Подкорытова.

Как сообщили в Минздраве, медработники регулярно навещают женщину, ей не раз предлагали лечь в больницу, но она отказывается от госпитализации. Но волонтеры утверждают, что о пожилой женщине плохо заботятся.

- Утром ее мыли женщины за деньги, как нам передали, но, поверьте мне, она была грязной, и не обработаны болячки, везде пролежни, глаза в гною, волосы не расчесаны. Мне так не хочется писать такие подробности о таком великом человеке, описывать ее немощность, но тогда все будут думать, что все под контролем! – пишет Подкорытова.

Уборку в квартире организовали после появления публикации в СМИ и социальных сетях – зашевелились все, от полиции до соцзащиты. И даже новые хозяева квартиры Надежды Петровны, которую отписали взамен на заботу о пожилом человеке, позвонили, объявили, что едут к ней из другого региона, так как денег на сиделку нет, будут с ней жить и освободят квартиру от кошек…

ИСТОЧНИК KP.RU

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