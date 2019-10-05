Маленький барнаулец, за жизнь которого боролись врачи после ДТП, пришел в сознание

12-летний барнаульский школьник, которого 15 сентября сбил мужчина на пешеходном переходе, пришел в себя. Как сообщила подписчица паблика «Инцидент Барнаул», вскоре его могут перевести из реанимации в обычную палату.

- Друзья, у нас самые лучшие новости за последнее время. Мальчик пришел в сознание. Он узнает маму, и если в понедельник после проведения процедуры МРТ не выявят каких-то отклонений, то его переведут в обычную палату, - пишет автор поста.

Напомним, 15 сентября по адресу ул. Антона Петрова, 219 напротив торгового центра «Ледокол» водитель сбил ребенка, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. Рядом с собой мальчик катил самокат. Свидетели ДТП отметили, что мужчина даже не тормозил.

- Ребенок пролетел метров 15 от места столкновения. Удар был такой силы, что с него слетели кроссовки. Водитель остановился, был в истерике. Пострадавший был без сознания, но жив. С места происшествия его увезли на реанимации, - рассказал очевидец.

После произошедшего неравнодушные очевидцы стали искать родственников ребенка. Телефона и документов у него при себе не было. Поэтому для установки личности барнаульцам пришлось выложить в одном из городских пабликов фото мальчика. Через несколько часов ребенка опознала соседка его бабушки.

Позже было установлено, что мальчику 12 лет, и он профессионально занимается футболом в школе имени Смертина. В день аварии он возвращался домой с тренировки. Только спустя восемь часов после ДТП семья мальчика узнала, что он пережил клиническую смерть и находится в тяжелом состоянии в реанимации. До сих пор жизнь ребенка поддерживали с помощью искусственной вентиляции легких.