Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-15T11:57:41+03:00

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В воскресенье, 15 сентября, в Барнауле на пешеходном переходе сбили ребенка.

Об этом рассказали очевидцы. По их словам, около полудня напротив ТЦ «Ледокол» на улице Антона Петрова, мальчик лет десяти на вид переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Рядом он катил самокат. В этот момент его сбил водитель на автомобиле Toyota Cresta. Свидетели говорят, что мужчина даже не тормозил.

- Ребенок пролетел метров 15 от места столкновения. Удар был такой силы, что с него слетели кроссовки. Водитель остановился, был в истерике. Пострадавший был без сознания, но жив. С места происшествия его увезли на реанимации, - рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул» Данил.

По неподтвержденной пока информации, у мальчика была зафиксирована остановка сердца, но его смогли «завести». Что касается водителя, то предположительно он не имел прав.

ИСТОЧНИК KP.RU