«Задушил автомобильным тросом»: славгородскому детоубийце предъявили обвинение

Появились новые подробности в деле о жестоком убийстве матери и двоих детей из Славгорода. По данным следственного управления следственного комитета по Алтайскому краю, 22-летнему мужчине предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что он подвозил Дарью и малышей на автомобиле, однако транспортом оказался мотоцикл. Напомним, ночью 22 августа девушка собрала личные вещи, документы и вместе с двумя детьми планировала уехать из региона. Она попросила родного брата своего сожителя довезти её до вокзала.

- Двигаясь на мотоцикле из села Павловка в город Славгород, родственник остановил транспортное средство, после чего из-за возникшего конфликта нанес удар по лицу молодой женщины, от которого она потеряла сознание. Затем, автомобильным тросом он задушил малолетних детей, а когда потерпевшая пришла в сознание, тем же тросом сдавил ее шею. Потерпевшие скончались от асфиксии, - рассказали в следкоме.

Напомним, на допросе Николай признался, что убил родственников из-за того, что «они достали брата». Также он пояснил, что испугался, когда дети заплакали.

Следы жестокого убийства троих человек молодой парень решил скрыть с помощью бетона. Тела он закопал в лесополосе, а затем несколько дней заливал их строительным бетоном, которое привез из дома. Как ему удалось избежать неудобных вопросов – непонятно. Неужели никто не спросил, зачем на протяжении нескольких дней молодой человек, который нигде не работает, увозит неизвестно куда мешки с цементом?

На кадрах, опубликованных на следственном комитете, видно место, где обнаружили Дарью и деток. Куски бетона свидетельствуют о том, что тела извлекли. По данным «Комсомолки» они еще на вскрытии,и когда состоятся похороны – пока неизвестно.

Причину конфликта Дарьи и Николая точно уже никто не установит, но в соцсетях многие высказывают свои версии.

В частности, один мужчина, который утверждает, что у него есть общий знакомый с обвиняемым. По его словам, Дарья часто «шпыняла» Николая. По дороге на вокзал она якобы была пьяна и «на резкий ответ Николая набросилась на него».

Другие подметили то, что на странице обвиняемого немало фотографий, где он обнимает убитую. Некоторые предположили, что у них были отношения. Так это было или нет – вряд ли уже узнают.

Ранее говорилось о том, что дети Дарьи были от разных отцов. В разговоре с корреспондентом отец малолетней девочки, который проживает в Иркутске, отметил, что хотел забрать девочку от матери домой. Но сделать он это не успел…

- Мы давно не общались. Разошлись из-за того, что она постоянно пропадала, гуляла. У нее не было каких-то проблем с алкоголем, нормальные родители, просто такой человек. Я не раз предлагал ей забрать дочку, но она отказывалась. Теперь жалею, что не забрал ее, - рассказывал Павел.

У сожителя Дарьи осталась грудничковая дочка, которую она оставила с ним. На странице в соцсети она писала после ее рождения о том, что «еще одна принцесса» родилась 2 июля. Сегодня малышке исполняется ровно два месяца. Но мама уже никогда не увидит ее улыбку…

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