В барнаульском аэропорту модернизируют зал прилета за 2,5 млрд рублей

Авиапредприятие «Алтай» ищет подрядчика на проектирование павильона прилета пассажиров международных воздушных линий. Лот появился на сайте госзакупок. Там подробно описано, каким будет новый терминал. Стоимость проекта составляет 15 млн рублей.

Прием заявок стартовал 30 сентября и будет длиться две недели – до 14 октября. Заявки начнут рассматривать с 28 октября, а закончится аукцион 6 ноября.

В требованиях к закупке указано, что внешний облик павильона не должен контрастировать с существующим зданием аэровокзала, а напротив – должен быть выполненным в едином стиле. Интерьерные решения должны вызывать ассоциации с природой и знаменитыми жителями Алтайского края. Также заказчик требует использовать в проектных решениях высококачественные, сертифицированные в РФ, износоустойчивые и экологически чистые материалы.

Вариант нового здания аэропорта Барнаула. Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Согласно документации, в новом здании расположатся:

- зал ожидания и зона с кабинами паспортного контроля;

- зал выдачи багажа с одним транспортером, а также помещения для хранения невостребованного багажа и разукомплектовки багажных контейнеров;

- зона таможенного контроля с досмотровым оборудованием;

- зал прилета с пунктами иммиграционного, санитарно-эпидемиологического, карантинного фитосанитарного контроля, ветеринарного контроля;

- служебные и санитарно-бытовые помещения для сотрудников аэропорта и государственных контролирующих органов и санитарно-бытовые помещения.

Все помещения оборудуют световыми информационными указателями, а в местах ожидания пассажирских сервисов.

Схема зонирования павильона прилета.Фото: Госзакупки

Техзадание также предусматривает благоустройство прилегающей территории, в том числе сооружение проездов, пешеходных дорог, тротуаров, элементов озеленения, учитывающих климатические особенности, малых архитектурных форм (скамьи, навесы, урны и так далее). От подрядчика в проектировании также требуют учитывать возможную сейсмическую активность в данном районе.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. К ним установили несколько требований, в том числе наличие опыта выполнения подобных контрактов – в портфолио компании-претендента обязательно должен присутствовать, как минимум, один исполненный проект сметной и рабочей документации стоимостью не менее 10 млн рублей каждый.

Всего в модернизацию аэропорта собственники вложат около 2,5 млрд рублей. Работы займут не менее пяти лет.

Схема зонирования павильона прилета.Фото: Госзакупки

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