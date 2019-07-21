2019-07-21T14:05:44+03:00
Общество

Барнаульский аэропорт не будет строить комнату для курящих

Анна СЕМИНА
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Специальной комнаты для курильщиков не будет в барнаульском аэропорту имени Германа Титова.

Руководство не видит в этом целесообразности. Так что любящим подымить пассажирам придется выходить на улицу. Причем это правило распространяется даже для VIP-персон. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора авиапредприятия «Алтай» Виктор Пацар, пишет сайт vesti22.tv.

– Целесообразности в этом нет! Но у нас же совершенно другой ритм работы! Самолёты прилетают, находятся у нас в пределах часа и улетают. И надо учитывать менталитет пассажира, который вылетает из Барнаула. Он же не приезжает в аэропорт за три часа до вылета, он приезжает за час. И зачем тогда создавать специальные комнаты, чтобы он ещё зашёл и покурил там? Во-первых, у нас нет площадей, во-вторых, не вижу целесообразности! – прокомментировал Пацар.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении поправки, позволяющие вернуть в аэропорты курительные комнаты. Представители аэропорта Барнаула направили в адрес регионального Минтранса служебную записку о том, что в создании комнаты не видит целесообразности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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