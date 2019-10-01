Тачка-неудачка-2: Барнаульцы судятся из-за машины, которая неожиданно оказались в залоге у банка

Ирина Саютина купила автомобиль два года назад. Перед сделкой купли-продажи женщина пробила свою «Висту» по всем базам (судебных приставов, нотариата, ГИБДД). Машина была юридически «чистой». В ГАИ автомобиль поставили на учет без проблем, поэтому женщина даже представить себе не могла, что стала жертвой мошенника.

Спустя полтора года Ирина решила продать автомобиль. Выложила объявление о продаже, нашла покупателя, состоялась сделка. Казалось бы, все в порядке, но через три месяца новый владелец позвонил и рассказал, что автомобиль арестовала служба судебных приставов. При этом Ирина не имела никаких задолженностей. Совместными усилиями автовладельцы выяснили, что машина находится в залоге у банка с 19 января 2017 года. То есть, буквально за две недели до продажи «японца» Ирине Саютиной прежний владелец заложил его и спешно продал. А вот сведения в нотариальной палате об этом появились только 14 февраля 2017 года, когда машина находилась в собственности женщины...

Из-за его действий мошенника теперь два следующих владельца судятся – и между собой, и с банком.

Самый гуманный суд

10 сентября состоялся суд между бывшим владельцем проблемного авто Ириной Саютиной и нынешним. Женщина выступала ответчиком, ей нужно было отклонить требования о выплате денег за машину новому владельцу, у которого ее хочет арестовать банк. Вторым пунктом было требование признать ее добросовестным покупателем, тогда автомобиль перестал бы быть собственностью банка и перешел во владение нового покупателя. Тогда финансовое учреждение стало бы бороться с продавцом-мошенником, который заложил авто в 2017 году и спустя две недели продал его Ирине.

- Суд пошел мне навстречу по одному пункту и постановил, что теперь я не должна выплачивать деньги, за которые продала автомобиль, - рассказывает Ирина Саютина.

В итоге получилось, что крайний владелец Toyota Vista несет потери один. Он, будучи добросовестным приобретателем, заплатил за автомобиль, который у него хочет забрать банк.

Естественно, мужчина недоволен таким исходом, но понимает, что Ирина так же, как он, стала заложником обстоятельств. Автомобиль у него пока не изъяли, но все может измениться уже в ближайшее время.

- Теперь мы будем совместно с новым владельцем доказывать в суде, что оба попались на махинации Бузулина (недобросовестный продавец, который заложил «висту» перед продажей), - поделилась Ирина Саютина.

Надежда на суды

Оба владельца ждут решения суда, чтобы продолжить «борьбу» с позиции истцов.

- Парень, которому я продала машину, не должен выплачивать все из своего кармана, это нечестно. Мы будем доказывать, что Бузулин - мошенник. На суды он не является, на него много исполнительных листов, но их отклоняют в связи с тем, что с него взять нечего. Причем он так и не попытался найти себе работу, чтобы рассчитаться с долгами, - поделилась Ирина Саютина.

Бывший владелец проблемного авто Ирина Саютина

Женщина поясняет, что история для нее не закончилась, ведь есть еще Верховный суд, в который новый владелец может подать иск в течение полугода, если совместными усилиями им не удастся доказать факт мошенничества при продаже автомобиля со стороны Бузулина.

Напомним, если вы хотите узнать, как не попасть на нечестного продавца при приобретении автомобиля и обезопасить себя от арестованной машины, читайте предыдущий материал о проблемной «висте». В нем также подробно изложена история Ирины о том, как она, казалось бы, предусмотрев все, не смогла избежать судебных тягот.