2019-08-27T19:58:43+03:00
Общество

Тачка-неудачка: купив авто, жительница Барнаула лишилась и машины, и денег

На момент покупки машина была чиста по всем базам
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Та самая "Виста" Елены СаютинойТа самая "Виста" Елены Саютиной
Изменить размер текста:

Покупка автомобиля – дело серьезное. Жительница Барнаула Ирина Саютина подошла к выбору авто со всей ответственностью, предварительно «пробив» ее по всевозможным базам – судебных приставов, нотариата, ГИБДД. Машина была юридически «чистой». В ГАИ автомобиль поставили на учет без проблем, поэтому женщина даже представить себе не могла, что стала жертвой мошенника.

Арест и девичья фамилия

Сделка купли-продажи автомобиля Toyota Vista прошла 6 февраля 2017 года. В течение полутора лет Ирина Саютина ездила на ней без проблем, регулярно ремонтировала, даже пришлось поменяла двигатель.

А в июле 2018 года решила продать автомобиль. Выложила объявление о продаже, нашла покупателя, состоялась сделка. Казалось бы, все в порядке, но через три месяца новый владелец позвонил и рассказал, что автомобиль арестовала служба судебных приставов. При этом Ирина не имела никаких задолженностей. Совместными усилиями автовладельцы выяснили, что машина находится в залоге у банка с 19 января 2017 года. То есть, буквально за две недели до продажи «японца» Ирине Саютиной прежний владелец заложил его и спешно продал. А вот сведения в нотариальной палате об этом появились только 14 февраля 2017 года, когда машина находилась в собственности женщины.

- В итоге машину забрали приставы у парня, которому я ее продала. Он подал в суд на банк, но проиграл дело, в итоге у него не осталось выхода, и он обратился в суд с иском ко мне о расторжении договора купли-продажи, утверждая, что он добросовестный покупатель, и требовал возвратить ему 270 тыс. рублей. В свою очередь, я пыталась доказать, что я тоже добросовестный покупатель, но по решению суда я должна была вернуть все средства покупателю. А автомобиль мне не вернули, он стал имуществом банка. Я подала апелляцию, суд состоится 10 сентября 2019 года. Но мне кажется, это уже не решит моей проблемы, - рассказала Ирина Саютина.

Женщина попалась на уловку мошенника-продавца, который заранее продумал свой план. Он знал, что информация о залоге не появится в базах данных так скоро, поэтому торопился с продажей. Ирина обратилась в правоохранительные органы, но они сделали лишь «внушение» хитрому продавцу. Также утверждается, что у мужчины нет имущества, нет работы, имеются задолженности, так что изымать у него официально нечего.

- Я могу подать в суд на продавца, но какой смысл? У него есть долги, на суды он не приходит. К тому же банку он должен был всего 150 тысяч рублей. А куда пойдут остальные деньги с продажи автомобиля? – задается вопросом Ирина Саютина.

Бывший владелец проблемного авто

Бывший владелец проблемного авто

Как спастись от мошенничества

В случае с Ириной в конфликтной ситуации разобраться можно только через суд, причем судиться нужно именно с банком, который вовремя не зарегистрировал залог. Но у покупательницы не было юридически заверенного документа у нотариуса, что она навела справки на предмет задолженности на момент покупки автомобиля.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно проверить автомобиль при покупке через сайт нотариата, но и это не гарантирует стопроцентную безопасность.

Надежнее всего сделать запрос нотариусу и взять бумагу, которая подтвердит, что на момент покупки в реестре не было сведений о залоге этой машины. В этом случае, как сообщают специалисты, банк не сможет забрать автомобиль даже через суд. Кстати, такой документ нотариусы оценивают в 500-1000 рублей.

Также юристы советуют, если продавец находится в браке, спросить согласие супруга на продажу. Это необязательно, но поможет, если продавец вдруг решит развестись и начать делить имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
День города в Рубцовске 2019 будут отмечать три дня
Веселые и находчивые «Дети лейтенанта Шмидта» попросили губернатора помочь с театром эстрады
Число официальных пляжей в Алтайском крае стремительно сокращается
Житель Республики Алтай превысил оборону и убил знакомого
После вмешательства депутатов АКЗС муниципальным служащим Бийска повысили зарплату
Алтайский спортсмен Андрей Крайтор стал победителем Кубка братьев Агеевых
Более 300 циклов ЭКО провели на Алтае
Учредителя скандально известного приюта «Успех» посадили в СИЗО
Орнитологи просят не закармливать барнаульских голубей до смерти
Портрет Сергея Шубенкова повесили на стадионе «Лабиринт» в Барнауле
Глава Рубцовска провел встречу без галстука
Стало известно, кто займет площади «Ашана» в Барнауле
ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК
Красивая девушка по имени Бахар Зияд Кызы пропала в Барнауле
Более 30 тысяч барнаульцев посетили Всероссийский танцевальный фестиваль ТНТ
Уставший с дороги пьяный мужчина, решил отдохнуть в чужом доме
Более половины участников проекта «Будущие кадры современного здравоохранения» поступили в АГМУ
После смерти мужчины его семью могут выселить из дома из-за долга по ипотеке
Арсенал боеприпасов изъяли у бийчанина
Стало известно, сколько избирательных участков откроют в Алтайском крае 8 сентября 2019 года
Полторы тысячи жителей Барнаула отключат от горячей воды
750 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в летних лагерях