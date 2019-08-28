Тачка-неудачка: купив авто, жительница Барнаула лишилась и машины, и денег

Покупка автомобиля – дело серьезное. Жительница Барнаула Ирина Саютина подошла к выбору авто со всей ответственностью, предварительно «пробив» ее по всевозможным базам – судебных приставов, нотариата, ГИБДД. Машина была юридически «чистой». В ГАИ автомобиль поставили на учет без проблем, поэтому женщина даже представить себе не могла, что стала жертвой мошенника.

Арест и девичья фамилия

Сделка купли-продажи автомобиля Toyota Vista прошла 6 февраля 2017 года. В течение полутора лет Ирина Саютина ездила на ней без проблем, регулярно ремонтировала, даже пришлось поменяла двигатель.

А в июле 2018 года решила продать автомобиль. Выложила объявление о продаже, нашла покупателя, состоялась сделка. Казалось бы, все в порядке, но через три месяца новый владелец позвонил и рассказал, что автомобиль арестовала служба судебных приставов. При этом Ирина не имела никаких задолженностей. Совместными усилиями автовладельцы выяснили, что машина находится в залоге у банка с 19 января 2017 года. То есть, буквально за две недели до продажи «японца» Ирине Саютиной прежний владелец заложил его и спешно продал. А вот сведения в нотариальной палате об этом появились только 14 февраля 2017 года, когда машина находилась в собственности женщины.

- В итоге машину забрали приставы у парня, которому я ее продала. Он подал в суд на банк, но проиграл дело, в итоге у него не осталось выхода, и он обратился в суд с иском ко мне о расторжении договора купли-продажи, утверждая, что он добросовестный покупатель, и требовал возвратить ему 270 тыс. рублей. В свою очередь, я пыталась доказать, что я тоже добросовестный покупатель, но по решению суда я должна была вернуть все средства покупателю. А автомобиль мне не вернули, он стал имуществом банка. Я подала апелляцию, суд состоится 10 сентября 2019 года. Но мне кажется, это уже не решит моей проблемы, - рассказала Ирина Саютина.

Женщина попалась на уловку мошенника-продавца, который заранее продумал свой план. Он знал, что информация о залоге не появится в базах данных так скоро, поэтому торопился с продажей. Ирина обратилась в правоохранительные органы, но они сделали лишь «внушение» хитрому продавцу. Также утверждается, что у мужчины нет имущества, нет работы, имеются задолженности, так что изымать у него официально нечего.

- Я могу подать в суд на продавца, но какой смысл? У него есть долги, на суды он не приходит. К тому же банку он должен был всего 150 тысяч рублей. А куда пойдут остальные деньги с продажи автомобиля? – задается вопросом Ирина Саютина.

Бывший владелец проблемного авто

Как спастись от мошенничества

В случае с Ириной в конфликтной ситуации разобраться можно только через суд, причем судиться нужно именно с банком, который вовремя не зарегистрировал залог. Но у покупательницы не было юридически заверенного документа у нотариуса, что она навела справки на предмет задолженности на момент покупки автомобиля.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно проверить автомобиль при покупке через сайт нотариата, но и это не гарантирует стопроцентную безопасность.

Надежнее всего сделать запрос нотариусу и взять бумагу, которая подтвердит, что на момент покупки в реестре не было сведений о залоге этой машины. В этом случае, как сообщают специалисты, банк не сможет забрать автомобиль даже через суд. Кстати, такой документ нотариусы оценивают в 500-1000 рублей.

Также юристы советуют, если продавец находится в браке, спросить согласие супруга на продажу. Это необязательно, но поможет, если продавец вдруг решит развестись и начать делить имущество.