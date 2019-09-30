2019-09-29T17:26:07+03:00
Общество

Больная раком мозга Маша Грачева из Барнаула пошла на поправку

Девочке назначили несколько курсов химиотерапии
Анна СЕМИНА
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Маша перед МРТ в Южной КорееМаша перед МРТ в Южной КорееФото: из личного архива героя(ев) публикации
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7-летняя Маша Грачева из Барнаула, деньги на лечение которой собирали всем миром, пошла на поправку. Об этом сообщила её мама - музыкант Алтайской филармонии Анна Грачева.

Несколько дней назад девочка вместе с мамой вернулась из Москвы, где она на протяжении двух недель находилась на реабилитации. После её завершения Маше сделали ещё одно МРТ. Результаты оказались оптимистичными.

Наша опухоль немного уменьшилась! - говорит мама девочки. - Общались с корейским профессором, он сказал, что результат, в общем, хороший. Назначил два курса химиотерапии.

Сначала Маше предстоит пройти первый курс и через три недели необходимо будет сдать кровь на анализ. Если он будет хороший - начнётся вторая "химия".

Сейчас мы решаем вопрос о доставке препаратов в Россию. Параллельно рассылаем наши обследования в разные места. В Испании есть клиника, которая занимается нашей болячкой. А в Турции есть врач, который оперирует такие опухоли. Также отослал в Японию… Может и найдётся лечение для нас, - добавляет Анна Грачева.

Напомним, беда постучалась в обычную барнаульскую семью минувшей весной. В какой-то момент мама семилетний Маши заметила, что у девочки стал косить один глаз, а также она стала жаловаться на самочувствие. Обследование показало, что у малышки возникло новообразование в головном мозге – диффузная глиома ствола головного мозга. Неоперабельная. Четвёртая стадия.

Несмотря на неутешительные прогнозы, родители Маши не опустили руки. Массовые акции, флешмобы, концерты, мастер-классы в поддержку девочки стали проводить практически еженедельно. Также помогли родители ребят футбольной команды "Алтай", где занимается старший сын Грачевых. В итоге удалось собрать нужную сумму.

Как оказалось, все старания были не зря - Маша пошла на поправку. А теперь ещё и появился шанс провести операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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