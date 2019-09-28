Никто не забыт, ничто не забыто: имена 25 советских солдат увековечили на барнаульском Мемориале Славы

В этом году на Мемориале Славы в Барнауле появились 25 новых фамилий. Такое происходит впервые с момента открытия ансамбля в 1971 году. Это стало возможным благодаря работе поисковых отрядов. Среди увековеченных красноармейцев есть участники Ржевско-Сычевской и Дмитриев-Севской операций.

Ржевская битва, равно как и Севский рейд практически не изучены. Последний в истории СССР даже не имел общепринятого названия. Наиболее полным упоминанием о нем была глава в мемуарах К.К. Рокоссовского. Иногда о рейде писали и другие участники этих событий в своих воспоминаниях. Но только после 2000 года появилось несколько исследований о нем. Так, в 2016 году вышла книга В. Горнякова «Севский рейд». Большинство историков сходятся во мнении, что если бы не этот рейд по вражеским тылам, то Курская дуга обошлась бы нам более дорогой ценой.

Среди увековеченных красноармейцев есть участники Ржевско-Сычевской и Дмитриев-Севской операций.Фото: Олег УКЛАДОВ

Малоизвестной остается и Ржевская битва. «Тема Ржевской битвы практически не изучена. Сегодня мы пока только самые верхние слои, если выражаться археологическим языком, вскрыли, а работа просто гигантская не на годы, а на многие десятилетия предстоит, чтобы узнать правду о том, что здесь происходило», – отмечает историк Олег Кондратьев. Советские военачальники старались не вспоминать о той «мясорубке», а часть документов была просто засекречена. Восстанавливать события тех долгих 15 месяцев стало возможно благодаря материалам писателей-фронтовиков.

"Смерть не щадила никого"

«Смерть не щадила никого. Одни умирали мгновенно, другие – в муках истекали кровью. Только некоторым из сотен и тысяч бойцов случай оставил жизнь. В живых остались редкие одиночки, я имею в виду окопников из пехоты. Судьба им даровала жизнь, как высшую награду», – написал в предисловии к книге «Ванька-ротный» А. Шумилин. Автор создал героя буквально с себя, поскольку сам служил в период Великой Отечественной войны, прошел четыре фронта и участвовал во многих операциях. В мемуарах описаны Ржевско-Сычевская и Ржевско-Вяземская операции. Шумилин дает прочувствовать, о чем думали солдаты, чем они дышали и как жили.

«В канаве у дороги лежал убитый солдат. Это был первый мертвый, которого мы видели… От него шёл слабый запах мёртвого тела… Но копать могилу для убитого никто из солдат не хотел…Я стоял, ждал и смотрел на своих солдат, умудренных опытом жизни, и молча ждал их ответа… Я стоял и думал о нормальных людских отношениях, которых явно не достаёт у моих солдат. – Ваши трупы, – сказал я, – Будут вот так же валяться поверх земли! – Ну, что? Будем хоронить солдата! Я думал, что мои слова подействуют на них. Я повернулся к ним лицом, посмотрел им всем в глаза, но в ответ увидел тупое безразличие и нежелание прикасаться к трупу», – писал Шумилин.

Долгое время должного значения Ржевской битве не придавали. По официальным подсчетам около миллиона солдат погибло на той земле.Фото: Олег УКЛАДОВ

"Прошедший бой казался сном"

Своей остротой, неприглядностью описаний, жестокость и точностью в деталях отличается и другой представитель ржевской прозы – Вячеслав Кондратьев.

«Прошедший бой казался сном – тяжелым, страшным, мучительным. Подробности не помнились. Бежали, падали, поднимались, снова падали… Не верилось, что при таком вот смертном огне смогут приблизиться к ней (деревни) для последнего рывка…И вот – взяли все-таки», – писал Кондратьев в своем произведении «Искупить кровью».

Автор рассказывает о штурме деревни Овсянниково. После нескольких месяцев безрезультатных попыток Красная Армия все-таки выбивает врага из населенного пункта. В повести обнажается проблема нравственного выбора и ответственности, когда с одной стороны – приказ «сверху», а с другой – жизнь подчиненных. Образ одного из главных героев, ротного, создавался Кондратьевым с реального ветерана Великой Отечественной войны – Евгения Пригожина. С ним автор многие годы вел дружескую переписку.

17-летний разведчик

Перед сложным выбором оказывается и главный герой повести «Сашка». Автор рассказывает о молодом советском солдате, который, находясь в крайне непростой ситуации, проявляет милосердие и сострадание. Под угрозой трибунала он отказывается расстрелять немецкого солдата. Сашка не переступает через собственные принципы, понимая, что перед ним такой же человек, но просто в другой форме. Прототипом героя повести стал 17-летний разведчик Александр Капустин, награжденный медалью «За отвагу».

Долгое время должного значения Ржевской битве не придавали. По официальным подсчетам около миллиона солдат погибло на той земле. Чтобы увековечить память об этом кровопролитном сражении, в Тверской области возводят Ржевский Мемориал Советскому солдату. Открытие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Близ трассы М-9 расположится масштабный комплекс с 25-метровой фигурой солдата и филиалом Музея Победы. На монументе будут увековечены имена десятков тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории этого района. Мемориал создается по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, а реализуется благодаря РВИО при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и Правительства Тверской области.