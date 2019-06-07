В Барнауле задержан высокопоставленный полицейский

В Алтайском крае задержан еще один высокопоставленный полицейский. Речь идет об Андрее Абрамове, начальнике отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу. Он обвиняется в получении взятки в особо крупно размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)

По версии следствия, 6 июня в Барнауле сотрудник полиции получил от представителя двух организаций 700 тыс. рублей в виде части взятки. По данным краевого управления Следственного комитета, день предназначались за способствование принятию решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц организаций по факту мошенничества. Сразу после этого полицейский был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается. Абрамову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности и большой штраф.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю пояснили, в случае, если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов по отрицательным мотивам. Также понесут строгую дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения его непосредственные руководители.

Это не первый громкий арест в системе МВД в Алтайском каре. В ноябре прошлого года задержали главного алтайского борца с коррупцией – начальника краевого управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Вадима Надвоцкого. Его подозревают во взятке в размере 5 миллионов рублей от предпринимателя. По данным следствия, за эту сумму начальник дал подчиненным указание прекратить оперативно-розыскные мероприятия и другие проверки нарушений закона этих предприятий.