2019-09-25T08:49:33+03:00
Общество

Интеллектуальные системы пожаротушения от бийской «Спецавтоматики»

Бийское предприятие успешно внедряет систему интеллектуального пожаротушения
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«Спецавтоматика»«Спецавтоматика»Фото: Из архива предприятия
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В преддверии профессионального праздника, посвященного Дню машиностроителя, «Комсомолка» побеседовала с предприятием - флагманом в сфере автоматического пожаротушения - бийской «Спецавтоматикой». Компания с 45-летним опытом работы в сфере производства, проектирования и монтажа систем автоматического пожаротушения не только на территории России, но и за рубежом по праву считается лидером этой отрасли.

Сегодня специалисты предприятия рассказали о развитии технологий в пожаротушении и своих новейших разработках.

Широкий спектр применения

ЗАО «ПО «Спецавтоматика» - российское предприятие, выпускающее широкий спектр технических средств пожаротушения: оросители, узлы управления, модульные пожарные насосные установки, приборы сигнализации и управления и т.д. Всего около тысячи наименований. Оборудование предназначено для защиты объектов гражданского и социального назначения, оборонно-промышленного и нефтегазового комплексов, пищевой, химической промышленности, авиационной инфраструктуры и энергетической отрасли, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Кроме этого, предприятие разрабатывает, проектирует и осуществляет монтаж систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Сегодня нет такой сферы деятельности, объекты которой не защищали бы системы производственного объединения.

Статистика - вещь упрямая

На какие объекты приходится большая часть пожаров? По данным МЧС, 70 % (порядка 100 тысяч случаев) приходится на здания, которые не оснащены установками автоматического пожаротушения по существующим нормам. Это частные дома, медучреждения, гостиницы, кафе, магазины, офисные помещения. При пожарах погибают тысячи человек, а суммы материального ущерба исчисляются миллиардами рублей.

Как правило, причина таких последствий - позднее обнаружение возгорания. К примеру, когда человек спит и не чувствует начала возникновения пожара, а его дом не оснащен устройствами обнаружения и тушения.

В зоне риска медицинские учреждения, офисные помещения, гостиницы - это те места, где присутствуют лишь системы обнаружения пожара, но не автоматического тушения. На подобных объектах всегда много людей, и все они уверены, что находятся в безопасности. Это стойкое убеждение легко развеивается, когда там случаются пожары.

Существует ли сегодня на рынке безопасности системы для данной категории объектов? Да. Это система «БАСТИОН» (быстродействующая автоматическая система тушения и обнаружения) - одна из последних разработок «Спецавтоматики».

Что такое «БАСТИОН»

«Бастион» Фото: Из архива предприятия

«Бастион»Фото: Из архива предприятия

«БАСТИОН» - это быстродействующая автоматическая система, которая обнаруживает пожар на самой ранней стадии и тушит его с помощью водяного тумана. Плюсы технологии очевидны. Во-первых, система работает в автоматическом режиме. Во-вторых, обнаружение возгорания происходит на самой ранней стадии его возникновения, что позволяет минимизировать ущерб от пожара.

Как работает система «БАСТИОН»

«БАСТИОН» - это готовый комплекс программно-технических средств, содержащий в своей конструкции целый ряд устройств и приборов: специальные оросители с устройством принудительного пуска УПП «Старт-3», модуль подачи огнетушащего вещества - для хранения необходимого запаса воды, устройство внутриквартирного пожаротушения «Роса», панель для дистанционного управления и отображения информации о состоянии устройств.

Обнаружение очага возгорания осуществляется посредством автономного устройства УПП «Старт-3». Это новый аспект в обнаружении пожара - устройство сканирует защищаемый объект на предмет изменений, которые характерны началу возникновения пламени и повышению температуры. Оценивает полученные данные с предварительно записанными в его памяти и в случае подтверждения возгорания осуществляет вскрытие оросителя для начала тушения.

ЗАО «ПО «Спецавтоматика» оказывает бесплатно услуги по проектированию и адаптации системы на объекте.

Где используется система

У многих сложилось мнение, что система автоматического пожаротушения - это неоправданно дорого. Однако не зря говорят, что скупой платит дважды. Сознательные собственники, понимая, каков может быть ущерб от пожара, все же ищут оптимальное (с точки зрения эффективности и стоимости) решение по защите своих объектов.

Систему «БАСТИОН» активно применяют для защиты зданий бытового и социального назначения - офисов, больниц, гостиниц, объектов отдыха, физкультурно-оздоровительных и образовательных учреждений. Одним словом, там, где бывает скопление народа и где крайне важно вовремя обнаружить и ликвидировать очаг возгорания на самой ранней стадии. Кроме этого, система «БАСТИОН» востребована и у обычных жителей - собственников квартир и частных домов.

Сегодня эти системы установлены на таких социально значимых объектах Алтайского края, как Павловский психоневрологический интернат, Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и другие.

- Тщательная проработка запросов потребителей позволила специалистам ЗАО «ПО «Спецавтоматика» найти интеллектуальное решение и создать уникальную систему пожаротушения, - рассказывают эксперты.

«БАСТИОН» - это абсолютная новинка производственного объединения, не имеющая аналогов на рынке среди существующих систем пожаротушения. И любое новое, заслужившее авторитет в настоящем, становится надежным будущим, - уверяют производители.

«Бастион» Фото: Из архива предприятия

«Бастион»Фото: Из архива предприятия

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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