В Барнауле открылась уникальная выставка старинной радиотехники

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-01T13:23:08+03:00

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В Барнауле с 1 августа заработала постоянная выставка советской радиотехники «Говорит и показывает» местного коллекционера Андрея Минкина. Посмотреть на экспонаты все желающие могут абсолютно бесплатно, сообщает «АиФ-Алтай».

Напомним, несколько месяцев назад барнаульский коллекционер Андрей Минкин был в отчаянии. Большое количество экспонатов ему уже негде было хранить, а выставить где-то на постоянной основе не было возможности. Поэтому барнаулец подумывал о том, чтобы распродать часть своей уникальной коллекции.

На радость Минкина местный бизнесмен узнал о его проблеме из СМИ. Позже мужчина предложил свою помощь и профинансировал открытие постоянной выставки. К слову, откликнулось и руководство ТРЦ «Пионер», они предоставили барнаульцу помещение площадью 300 квадратных метров.

- Практически вся моя аппаратура там будет выставлена. К открытию мы начали готовиться ещё в конце апреля, но и после открытия всё будет постепенно улучшаться, коллекция пополняться. Кстати, помимо старинной техники барнаульцы смогут увидеть и послушать пластинки. Я также буду проводить лекции по всем экспонатам, - добавил Андрей Минкин.

К слову, полюбоваться уникальными экспонатами можно ежедневно с 11-30 до 20-30. Выставка расположена на 4 этаже ТРЦ «Пионер». Вход для всех свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU