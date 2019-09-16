«Секс–охотник»: психиатры о мании алтайского следователя-насильника

Алтайского следователя-насильника уже больше месяца разыскивает Интерпол. Преступник, на счету которого четыре изнасилования и четыре попытки, объявлен в международный розыск.

Насиловал и сам же расследовал

- Пока никаких новых данных о его нахождении нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СК РФ. - До этого наши источники делились информацией, что Александр Сатлаев может быть в Турции, куда он улетел через Казахстан.

Напомним, что следователь по особо важным делам Александр Сатлаев из Горно Алтайска в свое время расследовал сложные уголовные дела, в том числе - об изнасиловании, которые совершал сам (!).

Повороты сюжета в этой истории такие, что авторы замысловатых детективов отдыхают. Одна из девушек узнала его в полиции, но ее одернули: «Ошибаетесь, это наш следователь». Другую, которая не видела насильника в лицо, Сатлаев сам допрашивал и убедил отказаться от заявления, мол, все равно бесполезно искать того, кого не видели.

В 2013-м году насильника задержали. К тому времени ему инкриминировали четыре изнасилования и четыре попытки. Отсидев пять с половиной из шести с половиной лет, назначенных по приговору, бывший следователь вышел на свободу по УДО в марте этого года. А уже в августе в полицию поступило новое заявление. Насильника заподозрили по почерку. Сценарий один в один: подошел сзади, схватил за шею со словами: «Мне нужен секс». Результаты экспертизы не оставили сомнений.

«Был хорошим»

- А ведь я с этим сотрудником в командировки ездила, дела допоздна разбирала, - вспоминает одна из молодых коллег следователя-маньяка.

Тихий скромный парень, сын уважаемого в городе судьи, и вдруг этот ужас. Все отзывались о нем как о хорошем парне. Знакомые Сатлаева из Горно-Алтайска долго не могли поверить в случившееся.

- После задержания мы проведем ему психиатрическую экспертизу, посмотрим с точки зрения его психического состояния, что с ним все-таки, - пообещал на пресс-конференции Константин Мальцев, исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Алтайскому краю.

«Горбатого могила исправит»?

- К сожалению, таких людей уже не исправить, - считает одна из бывших психиатров (женщина попросила не публиковать ее имя), позвонившая в редакцию после эфира радио «Комсомольская правда» на эту тему. – Я долгое время работала в стационаре, встречалась с людьми с подобными расстройством психики. Они признавались, что и когда в зоне сидели, только об этом и думали, чтобы выйти и снова напасть на женщину. В такой момент жалеешь, что отменили смертную казнь.

Менял маски?

Александр Строганов, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Алтайского государственного медицинского университета, комментировал эту тему так:

- Каждый человек может вести двойную, тройную, четверную жизнь. И, в зависимости от обстоятельств меняет ту или другую маску. Другой разговор, если человек совершает преступление. Причем человек, наделенный властью. И это не первый ведь случай, когда человек прошел определенный путь, дослужился до какого-то звания, и вдруг… При внимательном наблюдении за поведением этого человека, наверняка, можно было увидеть какие-то особенности, но это внимание на сегодняшний день рассеянно. У нас нет заинтересованности друг в друге, люди перестали быть внимательными и это приводит к очень многим бедам.

Первобытная страсть?

Психолог Михаил Зотов считает, что действия Сатлаева можно сравнить с действиями охотника, поджидающего жертву и нападающего на нее.

- Мотивы насильников такого типа очень сложно определить, - говорит Михаил. – Часто они бывают женаты на женщинах, к которым относятся как к мамам, а удовлетворения своей страсти ищут, как первобытные гориллы.

Пытался изучить себя?

- Действительно, сложно сказать заочно, почему этот человек пошел на насильственные действия сексуального характера, - рассуждает Сергей Гарганеев, врач-психиатр высшей категории. - У любого действия человека есть мотивация - то, ради чего он идет на подобные преступления. Иногда этот мотив - стремление свести счеты с определенным типажом женщины, ранняя обостренная психотравма и т.д.. Поэтому говорить, что это было в данном случае, сейчас возможности не представляется.

- Единственное, как психиатр могу сказать, что очень часто происходят случаи профессиональной деформации, - продолжает специалист. - К примеру, врач-психиатр или психолог идет в свою профессию не для того, чтобы помогать людям, а для того, чтобы решить свои внутренние психологические проблемы. То же самое следователь по особо важным делам, возможно, расследовал дела по той простой причине, что у него были личностные особенности, которые он пытался изучить, занимаясь расследованием подобных преступлений. Наверно, эта история должна заставить задуматься об отборе людей в профессии, где речь идет о взаимодействии «человек-человек».

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