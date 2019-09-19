Встреча с доктором спустя 37 лет: Двойня, которую спасли на сложных родах, отблагодарила врача

Барнаульский врач акушер-гинеколог Татьяна Кулик спустя 37 лет встретилась со своей первой пациенткой и её детьми. Удивительной историей длиной в десятилетия доктор поделилась с «Комсомолкой».

Все началось в августе 1982 года. Тогда сразу после окончания института Татьяна Кулик приехала работать в Новичихинскую центральную районную больницу. А 14 сентября к ним в отделение поступила Любовь Комарова.

- Все врачи разбежались в отпуска, второго гинеколога не было. Работала я одна. Привезли беременную с большим животом. Помню, начала её смотреть и не могла понять, какое предлежание у ребенка. А тогда не было УЗИ, вместо этого мы делали рентгеновские снимки. После них стало ясно, у нее двойня! У первого - ножное предлежание, и он со вторым сцепился подбородком вверх ногами! - вспоминает врач акушер-гинеколог Татьяна Кулик.

В таком случае было необходимо срочно делать кесарево. И Татьяна вместе с хирургом успешно провели эту операцию. Малыши, которых после назвали Олегом и Юлией, родились здоровыми.

- Этот случай я пронесла с собой по жизни, часто рассказывала соратникам и коллегам, что вовремя на рентгеновском снимке рассмотрела такое необычное положение, - добавляет барнаульский врач.

Через всю жизнь эту чудесную историю пронесла и семья Комаровых. Каждый год 14 сентября в день рождения своих детей Любовь и Владимир за праздничным столом рассказывают её Олегу и Юлии.

- Мы были первой двойней в своем поселке. Поэтому наше рождение стало целым событием. Роды у мамы были сложные, она несколько дней приходила в себя, её еле вытащили. И эта история стала такой важной потому, что у Татьяны это была первая сложная операция, - рассказывает Юлия Яковенко.

Именно Юлия предложила своей семье разыскать врача, которая помогла им с братом появиться на свет, чтобы просто поблагодарить за это и подарить цветы.

Интересно, что женщина и сама отучилась в медицинском институте и стала врачом-гематологом. Когда узнала фамилию Татьяны, оказалось, что Юлия училась с её дочерью на одном курсе, но в разных потоках! Потом она наткнулась на клинику Татьяны Кулик в интернете, открыла фото врача, показала своей маме и пазл сложился. Нашли!

Олег и Юлия Комаровы в детствеФото: из личного архива героя(ев) публикации

- После выписки доктор попросила у мамы наше детское фото. Потом оно висело у неё в кабинете, пока Татьяна не переехала. Вот мы и решили, как только найдем её, покажем эту фотографию, где мы с братом в красных костюмчиках, и она все поймет и вспомнит нас, - объясняет Юлия.

Эта история, достойная сюжета сентиментального фильма, обрела свой красивый финал. 16 сентября, спустя 37 лет от начала, Любовь Комарова вместе со своими детьми Юлией и Олегом с букетом роз приехали к Татьяне в больницу.

- Я совсем не ожидала такой встречи. В тот день у меня уже закончился прием, по записи уже никого не было. И тут заходят взрослые люди и говорят, что они по личному вопросу. Сначала я даже не осознала происходящего, но все было на таких положительных эмоциях. Юлия оставила свой телефон. Я уже когда домой вернулась, поняла, что произошло и перезвонила ей. Мы так хорошо поговорили, - радостно вспоминает врач акушер-гинеколог Татьяна Кулик.

Читайте также:

Разделенные в роддоме сестры-близнецы встретились через 37 лет

Кажется, что такие истории могут быть только в кино. Судьба разделила сестер-близняшек сразу после рождения: мать написала от них отказ в роддоме, после чего девочек отдали в приемные семьи. Долгое время они даже не знали о существовании друг друга, но при этом всегда находились рядом – учились в одном и том же университете, жили в соседних городах Алтайского края... Но встретились лишь спустя 37 лет после рождения! (подробнее)