Бизнес частный и государственный: что эффективнее?

В последнее время стала все чаще подниматься тема перспектив развития государственных предприятий. Тенденции современного рынка таковы, что государственное регулирование экономики сегодня направлено на постепенное сокращение прямого вмешательства государства при усилении косвенного воздействия. И есть целый ряд примеров, когда государственные предприятия были приватизированы частным бизнесом. «Комсомолка» выяснила, какая форма собственности, государственная или частная, наиболее эффективна, с точки зрения экспертов и действующих барнаульских бизнесменов.

Все зависит от приоритетов собственника

Сергей Писарев, депутат АКЗС, директор Барнаульского зоопарка:

- Частная форма собственности с точки зрения развитого капитализма более эффективна. Я видел это на примере западного фермерства. Там продукция частников востребована на рынке, потому что это свежие и натуральные продукты, за качеством которых жестко следит государство. У нас же все зависит от ответственности производителя - я на наших рынках давно ничего не беру, просто не верю, что куриная тушка может весить 20 килограммов, это химия, которую нельзя есть. Поэтому неважно, какая форма собственности - все зависит от собственника и его приоритетов - заработать денег любым способом или выпустить хороший продукт.

Все решают люди

Юрий Гатилов, директор ООО «Жилищная инициатива»:

- Не важно, какая форма собственности, все решают кадры. А толковых кадров сейчас мало. Страна испытывает кадровый голод на всех уровнях. Тот резерв, который был подготовлен еще в советское время, подходит к концу, а новая смена не готова. Образование находится в ужасном состоянии. Вы только задумайтесь, мы элементарно хорошего мастера по отделке найти не можем, я уже не говорю про толкового руководителя. Вот и получается, что желание навести порядок есть, а возможности нет - рук не хватает. Что касается приоритетов, частник, конечно, душу дьяволу продаст, чтобы получить прибыль, у них есть мотивация, но я не думаю, что в частных руках предприятие обязательно «оживет», особенно если оно уже убыточное. Но еще раз повторю - все зависит от кадров.

При частном управлении меньше воровства

Алексей Тремасов, гендиректор ООО «Альфа-Проект»:

- С одной стороны, частное - лучше. Например, работал у нас Дворец спорта - ему вынесли предписания по пожарной безопасности. Чтобы их исправить, государству потребовалась бы масса времени, а частник сразу его реконструирует, потому что простаивать не может - теряет свой доход. Вообще, с частников спрос по соблюдению норм более значимый. Чуть что не так - огромные штрафы. Государственным компаниям, конечно, тоже предписания выносят, но там немного иначе эта схема работает, сложнее.

Плюсы же государственного предприятия в том, что оно может сдерживать рост цен, продолжать выпускать продукцию, даже не приносящую прибыль, если эти товары социально важны, как, например, детское питание.

Можно предположить, что при частной форме собственности будет меньше воровства, соответственно, меньше потерь. В целом, говоря о рентабельности предприятия, - частник более мобилен, он заинтересован в том, чтобы продать свою продукцию, найти новые рынки сбыта. А на госпредприятиях действует другая логика - есть заказ или его нет, все равно все получат свои деньги - в крайнем случае можно «поплакаться» и получить дополнительные дотации от государства.

По поводу качества, государственник и частник должны действовать по нормативам. Допустим, детское питание должно быть определенной жирности. Если частник просчитает и увидит, что норматив позволяет снизить эту жирность до определенного предела и получить дополнительную прибыль, скажем, в два миллиона, конечно, он это сделает. Но если в соседнем регионе будет похожее молочное предприятие, которое выпускает продукт меньше жирности, - для алтайского, к примеру, частника - это возможность выйти на новый рынок.

Труд должен быть коллективным, а собственность - частной

Сергей Бенслер, директор ООО «Колос»:

- Если мы говорим о сельском хозяйстве, то тут все однозначно - труд должен быть коллективным, а собственность - частной. Иного быть не может, иначе развитие экономики зайдет в тупик. На примере некоторых краевых государственных предприятий мы можем видеть, что они, мягко говоря, работают нестабильно. Есть и частные, которые не имеют прибыли. Но все-таки среди частных предприятий процент рентабельных в разы больше, чем среди государственных. У частников лучше поставлен вопрос стимулирования. Возьмите обычного рабочего на гос-окладе - он может работать или не работать, но свои деньги все равно получит. И получается, все зависит от того, есть ли у человека совесть. Частник на это пойти не может, у него выстроена система мотивации, которая заставляет каждого делать то, ради чего его наняли.

По большому счету государство не должно заниматься прямой торговлей. Оно должно налаживать связи и обеспечивать инфраструктуру для развития экономики. У нас в структуре экономики края 46% сельского хозяйства, но мы на Восток не можем продать то, что вырастили, у нас треть денег забирает железная дорога. И вот тут без помощи государства этот вопрос не решить. Посмотрите сами, это реально работающая схема, мы пользуемся различными формами поддержки для малых и больших форм хозяйствования. Взамен мы организуем рабочие места, платим налоги, развиваем рынок, в совокупности все это помогает крутиться экономическому маховику.

У государственного каждый пытается урвать кусок

Виктор Вайгандт, директор ООО «Барнаулстройизыскания»:

- Я много лет проработал на государственном предприятии, а в итоге создал свою фирму, и могу сказать, что частная фирма более эффективна. На государственных предприятиях люди не хотят работать - нет стимула. К примеру, я мог выполнять две нормы, но получал я всегда одну зарплату. У государства каждый пытается отщипнуть кусочек, в итоге один схалтурил, другой закрыл глаза на плохой материал, третий вообще украл часть материала, в результате продукт получился низкого качества. И я не сказал бы, что государство может как-то особенно лучше контролировать производство. У частников есть хороший стимул - репутация, которой они дорожат. Поэтому они стараются сделать свою работу на совесть. Конечно, есть фирмы, которые хотят быстро заработать денег, а что будет потом, их не интересует. К сожалению, порой государство само словно поощряет их существование, распределяя с помощью госзакупок деньги, ориентируясь на цену.

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