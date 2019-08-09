Настанет ли время перемен для «Модеста»?

В настоящее время АО «Модест» является унитарным предприятием - полный пакет акций принадлежит краю. Однако, как известно, дальнейших планов вкладываться в завод, у властей нет. Объективных причин на это несколько. Во-первых, конкурентоспособность предприятия низкая. Во-вторых, возможности для дальнейшего развития очень ограничены в связи с отсутствием необходимого для расширения производства земельного участка и нехватки собственных средств для закупа нового оборудования.

В связи с этим весной этого года чиновники предложили внести «Модест» в план приватизации и продать его в частные руки. Однако в тот момент многие общественники и депутаты выступили категорически против. В итоге все осталось как есть. Но слухи о том, что предприятие все-таки могут приватизировать и уже в ближайшем будущем, до сих пор не угасают.

Чтобы узнать, как и чем живет уникальное в своем роде предприятие сейчас, мы решили отправиться на завод и лично пообщаться с и.о. генерального директора Дмитрием Ширниным.

АО «Модест»Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Исполняющий обязанности генерального директора Дмитрий Ширнин сразу же провел нас в самое сердце «Модеста» - на линию розлива и фасовки. Именно сюда по конвейеру, словно кружась в танце, попадает готовая продукция. А после ее отправляют на реализацию. Линия розлива и фасовки – гордость предприятия. Оборудование, стоимостью 27 млн рублей, было закуплено в 2014 году за счет государственных средств. Тогда, пять лет назад, это был настоящий прорыв в развитии. Но на том все и закончилось. После этого денег на покупку нового оборудования не выделялось.

Предприятие все эти годы работало стабильно, принося ежегодную чистую прибыль около 12 млн рублей. Но этих доходов хватает лишь на то, чтобы поддерживать предприятие в тонусе, но не развиваться.

- Чтобы увеличивать объемы, процесс модернизации не должен быть разовым, вкладываться в техперевооружение нужно постоянно. Иначе не выдержать конкуренции, - считает Дмитрий Ширнин, который приступил к руководству «Модестом» не так давно, но уже успел изучить все сильные и слабые стороны предприятия. - Приватизация позволила бы вывести модернизацию предприятия на постоянную основу.

АО «Модест»Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Модернизировать здесь, поверьте, есть что. Например, неплохо бы было обновить печи для стерилизации, которые давно просятся «на пенсию». Замена оборудования выльется в круглую сумму.

- Оно оценивается в сотни тысяч евро. Но это позволит не только повысить качество продукции, а но и ускорить технический процесс, – говорит Ширнин.

АО «Модест»Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Качество продукции «Модест» всегда было на порядок выше, чем у других производителей. Но и стоимость тоже.

- Многие производители снижают цену уменьшением себестоимости продукции, но это не наш вариант. Сейчас люди готовы покупать качественные продукты за более высокую стоимость. Поэтому наш вариант - заявить о себе. Для этого нужен маркетинговый бюджет, который позволит провести анализ рынка, ребрендинг, рекламные кампании, промо-акции в сетях и т.д., - рассказывает Дмитрий Ширнин.

АО «Модест»Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Главное преимущество компании – стабильно высокое качество продукции на протяжении уже 25 лет. Но даже не смотря на это, «Модест» не может конкурировать с другими производителями – ассортимент продукции довольно узкий. Особенно на фоне федеральных компаний, которые представляют товары, что называется, на любой вкус и цвет.

- Есть идеи по выпуску новой продукции, однако пока что нет возможности их реализовать. Для расширения ассортимента нужно новое оборудование. Для установки оборудования - новое помещение. Для помещения – дополнительные площади. Вот такой замкнутый круг. На мой взгляд, решить эти проблемы может вливание частных инвестиций, - считает Дмитрий Владимирович.

АО «Модест»Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

В магазинах Барнаула, как правило, продаются йогурты, творожки, молоко, сметану «Модеста». Однако во время экскурсии на завод мы увидели продукцию, которой на прилавках магазинов почему-то нет, либо встречается редко – морсы на молочной ссыворотке, детское масло. Хотя, согласитесь, покупатели с большим удовольствием бы брали все это.

- Унитарному предприятию сложно вести переговоры с торговыми сетями. У нас никак не получается вывести в сети весь свой ассортимент. Для этого требуются немалые бюджеты для участия в различных маркетинговых мероприятиях, промо-акциях, которые проводят сети, - пояснил сложившуюся ситуацию и.о. директора.

АО «Модест»Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Каждый день «Модест» выпускает около 8 тонн готовой продукции. Однако реальный спрос намного выше.

- Например, сейчас наши технические возможности позволяют нам выпускать лишь 8 тонн детского сливочного масла в месяц. А заявок – на 15 тонн! И это притом, что рынок совершенно не проработан – то есть это заказы от школ, детских садов, которые уже знают нашу продукцию и сами проявляют инициативу. С одной стороны я очень рад, что у нас в образовательных учреждениях формируется культура потребления качественных продуктов. Но с другой стороны – при нынешних условиях мы не может отработать все заказы, так как не хватает мощностей, - рассказывает Ширнин.

АО «Модест»Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Во время экскурсии на «Модест», мы задали директору, как говорится, вопрос ребром: «Если завод все-таки приватизируют, не скажется ли это на качестве продукции?». Ведь именно поэтому многие выступают против продажи «Модеста» в частные руки.

- Считаю, что эти опасения больше в доводах и мыслях людей. Если произойдёт приватизация, то собственник, вкладывая немалые деньги в модернизацию, оборудование, помещение явно не допустит того, чтобы бренд просел. Иначе, зачем покупать предприятие и вкладывать в него большие деньги? – убежден Ширнин.