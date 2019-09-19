Дайте жару: готов ли Барнаул к отопительному сезону

Барнаул пока не получил паспорт готовности к отопительному сезону, но администрация уже назвала дату подключения батарей – 23 сентября.

Отличительной особенностью текущего подготовительного периода является то, что были существенно увеличены затраты тепло- и водоснабжающих организаций на ремонтные работы.

- Если в 2018 году на подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону было затрачено 624 млн рублей, то в текущем году объем вложений увеличился более чем в три раза и превысил 2 млрд рублей, - говорит первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк. – Гидравлические испытания тепловых сетей по контуру барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 выявили 583 повреждения – это на 22% выше, чем годом ранее, и все повреждения на данный момент устранены. Запас угля сформирован. Суммарный ремонтный фонд Сибирской генерирующей компанией на 2019 год составляет 1 млрд 175 млн рублей.

На эти деньги в текущем сезоне был запланирован ремонт 30 км тепловых сетей и на данный момент весь объем работ выполнен на 100%. Барнаульский водоканал закладывал на капитальный ремонт 15 км своих сетей 605 млн рублей (почти в 1,5 раза больше, чем в 2018 году). На сегодняшний день выполнено примерно 70% от запланированного объема.

- Оставшиеся плановые работы не связаны с запуском тепла и будут продолжаться до конца текущего года, - добавляет Франк.

План ремонта сетей Барнаульской сетевой компании выполнен на 140%. Если говорить проще – было запланировано 50 км, а в норматив привели 70. Помимо этого бюджет города выделил на ремонт бесхозных объектов более 205 млн рублей. Работы также выполнены на 70%. Оставшиеся не связаны с подачей тепла, так что сроки не горят.

- Абсолютно все детские сады, школы, медицинские учреждения города полностью готовы к запуску тепла. Проводятся работы по текущему и капитальному ремонту в жилом фонде. К центральному отоплению подключены 2817 домов. По данным на 1 сентября за счет средств текущего ремонта и содержания жилья выполнены работы на сумму 190 млн рублей. Заменено 30 км внутридомового инженерного оборудования из 35-ти запланированных. По состоянию на 11 сентября получено 2406 актов готовности к приемке тепла многоквартирными домами – это 85% всего фонда, - добавляет Франк.

По его словам, уже к концу недели этот пункт должен достигнуть 90%, так что в скором времени Барнаул может получить паспорт готовности.

- В настоящее время теплоснабжающими организациями завершается устранение замечаний выявленных комиссией Ростехнадзора. Всего их 14, - говорит и.о. главы города.

Помимо этого было завершено строительство теплосетей протяженностью более семи километров и уже этой осенью поселок Южный будет переподключен к ТЭЦ-3. Ранее эта часть Барнаула отапливалась от котельной завода «Ротор».

Отопительный сезон может начаться в краевой столице уже в следующий понедельник, 23 сентября, но как и ранее все будет зависеть от погодных условий. Объекты социальной инфраструктуры (больницы, школы и т.п.) по необходимости уже сейчас могут подать заявку на подключение. Собственно, так же как и жители многоэтажек. Однако пока синоптики прогнозируют вполне комфортную погоду – днем до 25 градусов тепла.