Надолго ли задержится тепло в Алтайском крае?

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-18T14:07:05+03:00

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Долгожданное «бабье лето» продолжает баловать жителей Алтайского края. Но надолго ли оно задержится? По данным онлайн-сервисов, на большей территории края дневная температура не опустится ниже +20 градусов как минимум по 20 сентября. При этом в некоторых районах ожидается жара, как летом - до +28!

МЧС предупреждает: в эти дни в регионе сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости). В первую очередь, высока вероятность пожаров в Угловском, Рубцовском, Алейском, Волчихинском районах. Спасатели рекомендуют населению не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, не позволять детям играть с огнем.

- Возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения, - отметили в управлении.

ГУ МЧС по Алтайскому краю просит жителей региона быть предельно внимательными при обращении с огнем. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.

ИСТОЧНИК KP.RU