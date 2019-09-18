2019-09-18T14:07:05+03:00
Общество

Надолго ли задержится тепло в Алтайском крае?

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Теплая осеньТеплая осеньФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Долгожданное «бабье лето» продолжает баловать жителей Алтайского края. Но надолго ли оно задержится? По данным онлайн-сервисов, на большей территории края дневная температура не опустится ниже +20 градусов как минимум по 20 сентября. При этом в некоторых районах ожидается жара, как летом - до +28!

МЧС предупреждает: в эти дни в регионе сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости). В первую очередь, высока вероятность пожаров в Угловском, Рубцовском, Алейском, Волчихинском районах. Спасатели рекомендуют населению не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, не позволять детям играть с огнем.

- Возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения, - отметили в управлении.

ГУ МЧС по Алтайскому краю просит жителей региона быть предельно внимательными при обращении с огнем. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае вырос прожиточный минимум
Барнаульцы не хотят, чтобы на месте старой детской площадки возвели новостройку
Город Яровое не готов к зиме
Бийским депутатам не понравились методы голосования
Один из барнаульских ЗАГСов перестал регистрировать браки
В Барнауле работники культуры борются за повышение окладов
Сергей Шубенков выступит на чемпионате мира
70 тысяч акций бийского аэропорта будут проданы в течение месяца
Барнаульские биатлонисты успешно выступили на Первенстве Сибирского федерального округа
Совет по правам человека опубликовал рекомендации по защите алтайских лесов
В Барнауле ушел из жизни известный художник Юрий Кабанов
В Барнауле случилась массовая авария с пострадавшими
В Барнауле продают здание-памятник истории и культуры по специальным условиям
Барнаульское «Динамо» на выезде обыграло «Зенит»
Алтай-Кокс помогает региону готовить кадры будущего