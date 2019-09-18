На Алтае выросли чудо-овощи

На Алтае буйствует бабье лето. В лесах, садах-огородах расплескались колдовские краски, которые переливаются и в виртуальный мир интернета. Тут и золотые тыквы, и малиновые яблочки, и нежно-зеленая капуста, и румяный, как поросенок, картофель, и другая аппетитная россыпь! На кадрах в соцсетях урожай смотрится весомо и зримо.

Гигантский кабачок вымахал в Змеиногорске, в огороде Сергея Семенцова. Пожалуй, никакой штанги не надо, можно атлетом стать с таким-то урожаем. Разрезать это чудо-юдо, наверное, придется пилой.

Корреспонденты из газеты «Змеиногорский вестник», публикуя это фото, с восхищением пошутили: «Представляете, сколько можно изготовить из него икры «заморской, кабачковой?!» Ну, а блюдо, когда фаршируешь кольца кабачков мясом и запекаешь, у Семенцовых явно превратится в одно кольцо на лист.

Житель Барнаула Юрий Красильников сделал целую фотосессию урожая, поспевшего на его участке во Власихе. Огромная бордовая свекла, конечно, не могла не порадовать красного блогера (поясним, Юрий - коммунист, от того и "красный").

Свекла с огорода Юрия КрасильниковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

А это перец, который вырос у Юрия Красильникова.

- Это я Гамлета с ним репетирую, - пошутил баранулец.- В кои-то веки нормальный урожай вырастили.

Перец с огорода Юрия КрасильниковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

А на этом снимке Юрий Красильников с удовольствием демонстрирует кочан капусты, который ему задарила соседка - тетя Лида.

Капуста с огорода Юрия КрасильниковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Удивительная морковка уродилась в селе Петропавловское, на огороде у пенсионерки Юлии Ануфриевой.

- Несколько корней срослись в один и получилась такая многочленистая морковь. И таких выкопала несколько штук. Проделки природы! - говорит Юлия.

У Александра и Натальи Гурьевых в Горно- Алтайске выросли огурцы в длину больше ведра.

- Пять или даже три таких - и ведро заполнено, - радуются Гурьевы.

Ну а это забойный кадр с монастырских огородов в Кислухе.

- Сегодня была битва за урожай! Картошка выросла высшего качества! - сообщается в группе Знаменского Женского монастыря «ВКонтакте».