2019-09-11T16:28:44+03:00
Общество

«Женский Новый год». Или когда на Алтай придет бабье лето?

С 15 по 19 сентября столбик термометра поднимется до +25 градусов
Юлия ЕВГРАФОВА
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Бабье летоБабье летоФото: Евгения ГУСЕВА
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По народным традициям с 14 сентября начинается бабье лето. Оно длится неделю, а если повезет даже две. «Комсомолка» узнала, каким оно будет в 2019 году, и какие обряды проводят в этот период.

Синоптики: теплу - быть

Самый главный вопрос, который так и подвис в воздухе – ждать ли еще тепла в регионе? По прогнозам синоптиков, жители Алтайского края еще успеют понежиться на солнышке, а самые закалённые даже смогут искупаться и позагорать.

- Долгосрочных прогнозов мы не делаем, но с 15 по 19 сентября над районами Алтайского края установится антициклональный тип погоды. Он характеризуется спокойной, без осадков и с нарастанием тепла погодой. Уже к середине следующей недели температура воздуха поднимется днем до плюс 18-25 градусов. В первые дни, как наступит антициклон, утром будет прохладно, затем воздух прогреется, и с каждым днем будет становиться теплее, - говорит начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых.

Шаман: бабье лето – время для обрядов

По словам алтайского шамана Артема Игнатенко, в бабье лето сам бог открывает небо для женщин, чтобы они проводили свои обряды.

- Осеннее равноденствие очень знаменательно тем, что это практически женский Новый год. Раньше 22 сентября праздновали день Лады (богини весенне-летнего плодородия и покровительницы свадеб, брачной жизни). В этот день жарили оладушки, чистили родники, водили хороводы, пели песни. Также, стоя на коленях у родника, произносили заговоры, - рассказывает Игнатенко.

К слову, шаман поясняет, что жить в гармонии с природой необходимо и в наши дни. В таком случае каждый из нас становится её частью, а не занозой. А если человек противоречит природе, то это часто приводит к болезням.

ИСТОЧНИК KP.RU

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