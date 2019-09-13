Накурились на перемене: барнаульскому подростку стало плохо в школе

Накануне в социальных сетях поднялась настоящая паника: некоторые СМИ распространили информацию о том, что подросток выпал из окна в одной из школ Барнаула и разбился насмерть. Комитетом по образованию города была проведена проверка данной информации. Как сообщили чиновники - информация не подтвердилась. Каналу Unusual Crimes Barnaul стало известно, что же произошло на самом деле.

12 сентября после третьего урока ученик городской школы вместе с другом пошел в магазин. По пути парни встретили своего знакомого, которому, кстати, уже есть 18 лет. Вместе с ним 16-летний школьник отправился в кусты покурить травку. После этого ему стало плохо, и на подходе к учебному заведению он упал (но не из окна). Сотрудники школы сразу же вызвали скорую помощь.

Подростка увезли в городскую больницу №1 в отделение токсикологии. Во время анализов у него обнаружили каннабиноиды. Их наличие говорит о том, что парень курил марихуану.

Как пишет «Инцидент Барнаул», в следственном управлении следственного комитета по Алтайскому краю данную информацию подтвердили.

- По данному факту СК по краю проводит доследственную проверку. Предварительно установлено, что 16-летний юноша, находясь в состоянии наркотического опьянения, потерял сознание на территории барнаульской школы. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-центре ведомства.