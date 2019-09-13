Пятница 13-ое: чего ждать от мистической даты 13 сентября 2019 года

На календаре 13 сентября 2019 года. Пятница. Эту зловещую дату - пятницу 13-ое - многие побаиваются, нагоняя жутких страшилок. А вот барнаульский нумеролог Вячеслав Класин уверяет, что 13 сентября 2019 года - великолепная дата, в которой нет никакой чертовщины.

Не погружайтесь в работу

- В матрице отсутствует шестерка, то есть вселенная не заложила никакой дьявольщины в этот день, - улыбается Вячеслав. - Для нумерологов шестерка означает профессионализм. Поэтому в этот день лучше не начинать проектов профессиональных и не углубляться в работу.

Вот уж точно. Какой умный человек в пятницу погружается в работу? Оставьте эту затею.

Интуиция обостряется

А вот прислушаться к интуиции в пятницу 13-го, по словам Класина, просто необходимо.

- Потому что число этого дня – семь, – объясняет Вячеслав. - Это цифра, означающая интуицию. 13 сентября будут хорошо придумываться гениальные идеи, что-то глобальное. Будут хороши начинания, связанные с пользой другим людям. Общественные дела хорошо пойдут.

Но это еще не все. Готовьте чаек, кофеек и начинайте прислушиваться к себе.

- В этот день нужно хорошо сфокусироваться на самом себе, - говорит нумеролог. - Продумать, проанализировать, как лучше добиться определенной цели. Причем это может быть как общественный проект, так и семейный, касающийся отношений межу мужчиной и женщиной, между родителями и детьми. Вечером за семейным ужином можно почувствовать, чего не хватает, как улучшить отношения, в этот момент можно попросить прощения.

Люди, по его расчетам, в эту пятницу могут хорошо прочувствовать себя, свои истинные желания.

- Потому что диагональ чувствительности просто идеальна, - говорит Класин. - А так как в цифровой матрице этого дня, к тому же, еще много и девяток, это говорит о том, что нас будут посещать мудрые мысли.

Отложите переговоры

Ведический астролог из Барнаула Светлана Черемисина советует в этот день отложить переговоры и сделки на потом, важные дела не начинать как минимум до воскресенья.

- Если смотреть по лунному дню, то пятница 13-ое не очень благоприятна для материальной деятельности, тем более Венера с Меркурием воюют и Марс неспокоен, – объясняет эксперт. - Поэтому лучше ни в какие конфликты не ввязываться, разборки не начинать, особенно это касается разбирательств с законом.

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