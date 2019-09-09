Гороскоп с 9 по 15 сентября 2019 года: берегите кошельки и не тратьте много денег

Овен

У Овнов неделя, судя по гороскопу с 9 по 15 сентября 2019 года, пройдет в трудах и заботах. Вопросы профессиональной эффективности и карьерного роста вытеснят все остальное. Неделя хороша для продвижения по службе и укреплению руководящих позиций. Также период благоприятен для профилактических процедур и здорового образа жизни.

Телец

Тельцы пребывают в романтической эйфории и творческих настроениях. Харизма и влюбленность в саму жизнь приводят не только к новым знакомствам и чувственным наслаждениям, но и дарят возможность перевести их в крепкие серьезные отношения. В бизнесе хорошее время для рекламных проектов, решения юридических вопросов, пробы новых методов работы с перспективой на будущее.

Близнецы

Близнецы сосредоточены на семейных делах и благоустройстве своего очага: одни займутся ремонтом, другие решат расширить свои недвижимые владения. Время удачно для решения вопросов наследства и финансирования проектов, связанных с недвижимостью, строительством, семейным бизнесом. А вот карьерные вершины на этой неделе остаются вне зоны внимания

Рак

Раки погружены с головой в дела знакомых, родственников и соседей, помогая в их просьбах и не уделяя должного внимания своим проблемам. Совет звезд – переключите фокус внимания с бесполезной суеты на личные дела. Это поможет укрепить супружеские узы или завязать экономически выгодные партнерские отношения.

Лев

У Львов, согласно гороскопу с 9 по 15 сентября 2019 года, остается главной тема денег и личного комфорта. Однако расходы на развлечения и удовольствия могут изрядно опустошить кошелек. Поэтому от биржевых и азартных игр лучше воздержаться. Неделя благоприятна, чтобы повысить уровень профессионализма, отточить мастерство, спланировать затраты на производство, провести курс лечебно-профилактических мероприятий.

Дева

Девы предпочитают действовать самостоятельно, реализуя собственные амбиции и подвергая критике помощь и рекомендации оппонентов. Укрепление отношений с любимыми способствует усилению творческого потенциала. Хобби может перерасти в прибыльное дело, а вот партнерское сотрудничество и совместные проекты претерпевают временные трудности и взаимное непонимание.

Весы

Весы могут почувствовать некоторые ограничения в текущих делах или сознательно отстранятся от бытовых тем, сделав упор на саморазвитие и духовные практики. На этой неделе важно избегать нагрузок и нервного перенапряжения. В рабочей сфере возможны проверки, ревизии, а интриги тайных недоброжелателей аукнутся эмоциональным дисбалансом. Период хорош для завершения дел и бизнеса, связанного со строительством и недвижимостью.

Скорпион

У Скорпионов активизируется общественная жизнь, появятся влиятельные знакомые. Единомышленники могут предложить перспективные проекты – соглашайтесь. Фортуна будет благоволить вам. Однако обилие дружеских вечеринок и фартовых событий может негативно отразиться не только на содержимом кошелька, но и вызвать негативную реакцию со стороны любимых людей.

Стрелец

Стрельцы стремятся показать свой профессионализм и авторитетность, чем вызывают у вышестоящего руководства недовольство и раздражение. Стремление к карьерному росту и личные амбиции подтолкнут к поиску высокодоходной должности, где труд оценивается по достоинству.

Козерог

Козерогам стоит быть внимательными на дорогах, а также при подписании документов и договоров. Несоблюдение буквы закона может негативно отразиться на репутации. Поступающую информацию и общение необходимо строго фильтровать во избежание путаниц и мошенничества. Личная ответственность и трезвый расчет помогут с достоинством выйти из ситуации.

Водолей

Водолеям рекомендуется проявить осмотрительность и трезвый расчет в решении финансовых вопросов. Сейчас не лучшее время для вложений в коллективные и общественные проекты. Зато представится возможность погашения долгов, привлечения инвесторов к закрытым проектам, получение дополнительного дохода от удаленной работы или выгодный контракт со спецслужбами.

Рыбы

Рыбы почувствуют некоторое напряжение в общении с супругами. В отношениях с деловыми партнеры также выйдут на первый план разногласия. Поэтому стоит повременить с подписанием важных документов и проектов во избежание путаниц, неясностей и обмана. Проявив гибкость и умение подстроиться под сложившуюся ситуацию, можно обойти острые углы в переговорах с оппонентами, а стратегический план действий позволит заложить основу для перспективных проектов на будущее.