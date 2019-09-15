Поезд столкнулся с вышкой на Алтае

СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-15T07:19:23+03:00

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В субботу, 14 сентября, в Алтайском крае произошло ЧП на железной дороге – грузовой поезд столкнулся с вышкой монтажно-восстановительной автомотрисы.

Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, ЧП произошло на станции Озерки в 14.32 по московскому времени. В результате столкновения пострадали трое работников.

- Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, - говорится в сообщении.

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, для ликвидации последствий были задействованы 38 человек, десять единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и три единицы техники.

Из-за столкновения поездов было ограничено движение по двум путям. Произошли задержки двух пригородных электричек. Примерное время отставания от расписания составила около одного часа.

Актуальную информацию о графике движения пригородных поездов можно получить по телефону (3852) 29-21-68, а также на официальном сайте компании «Алтай-Пригород».

ИСТОЧНИК KP.RU