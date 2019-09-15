Поезд столкнулся с вышкой на Алтае
В субботу, 14 сентября, в Алтайском крае произошло ЧП на железной дороге – грузовой поезд столкнулся с вышкой монтажно-восстановительной автомотрисы.
Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, ЧП произошло на станции Озерки в 14.32 по московскому времени. В результате столкновения пострадали трое работников.
- Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, - говорится в сообщении.
По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, для ликвидации последствий были задействованы 38 человек, десять единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и три единицы техники.
Из-за столкновения поездов было ограничено движение по двум путям. Произошли задержки двух пригородных электричек. Примерное время отставания от расписания составила около одного часа.
Актуальную информацию о графике движения пригородных поездов можно получить по телефону (3852) 29-21-68, а также на официальном сайте компании «Алтай-Пригород».
ИСТОЧНИК KP.RU