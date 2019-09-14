Барнаулец «хакнул» терминал одного из крупнейших банков

Очередная история о несовершенстве банкоматов одного из крупнейших банков страны. Барнаулец взломал терминал, находящийся в ЦУМе.

Добыча 19-летнего взломщика системы составила всего 15 тыс. рублей. Возможно было больше эпизодов, но о них ничего не известно.

По сообщению сообщества «Unusual Crimes Barnaul» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, парень положил на карту банка 15 тыс. рублей и тут же ввел команду на выдачу наличных. Когда банкомат выдал нужную сумму, парень совершил некие действия, в результате банкомат посчитал выдачу наличных невыполненной операцией.

После этого «хакер» позвонил на горячую линию банка и сообщил, что произошел сбой. Сверившись с данными терминала, оператор зачислил деньги на счет мошенника. Предприимчивого парня полицейские разыскивали почти полгода – сверяли данные камер, отслеживали карту, в итоге его задержали. На допросе он дал признательные показания и рассказал, как действовал. А также пообещал возместить ущерб банку. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Это, кстати, не первый случай, когда барнаульцы «взламывают» банкоматы. Прошлой осенью в Барнауле неизвестные загрузили в банкомат почти полмиллиона рублей билетами банка приколов достоинством в пять тысяч рублей со слегка изменёнными защитными элементами, в результате чего банкомат подумал, что купюры настоящие и внёс на счёт 495 тысяч рублей.

В другой раз злоумышленник снял около 110 тыс. рублей, вызывая сбой программы с помощью подарочных карт.