Двойка за успеваемость: на Алтае в Петропавловской школе до сих пор не начался учебный год

В редакцию «Комсомольской правды» - Барнаул» с жалобой обратился житель села Петропавловское. Мужчина рассказал, что местная школа до сих пор не открыла свои двери для учеников - в здании не окончен ремонт. И детей приходится возить на занятия в соседнее село.

Задержали из-за ЕГЭ

Ремонта сельской школы жители Петропавловского ждали давно. И наконец-то дождались. В 2019 году Петропавловскую среднюю образовательную школу имени Д.А. Жукова решили «откапиталить». Но «ложкой дегтя» стал тот факт, что не уложились по срокам. В итоге в конце лета глава Петропавловского района Сергей Козликин собрал родителей в местном доме культуры и торжественно пообещал, что здание будет готово к середине сентября. Но, по словам местных жителей, за две недели подвижек в ремонте не произошло.

- Никаких сдвигов в ремонте вообще нет, первый и второй этаж полностью разбомблены. Готов только третий этаж, – рассказал житель села Владимир В.

Однако в администрации района это опровергли, заявив, что ремонт идет полным ходом, согласно контракту работы должны быть закончены в ноябре этого года.

- На втором этаже идет отделка стен, они уже почти готовы. На первом этаже на данный момент забетонировали каналы, где проходят коммуникации, готовится заливка пола. Но дети смогут учиться в здании, когда закончится ремонт второго этажа, - рассказала председатель комитета по образованию Петропавловского района Ирина Фукс.

А пока 180 детей из Петропавловского возят учиться в соседнее село Зеленый Дол. Первоклассникам же приходится заниматься в здании библиотеки. В администрации района пояснили, что задержки ремонта связаны исключительно с тем, что летом в школе сдавали ЕГЭ.

- Ремонт задержался из-за того, что школа являлась пунктом проведения экзаменов. Технической возможности не было перенести в другую школу, так как оптоволокно для проведения онлайн-трансляции есть только в Петропавловской школе, - рассказала Ирина Фукс.

В администрации района признают, что детям неудобно учиться в соседнем селе, но отмечают, что пытаются создать максимально комфортные условия для школьников. Организован подвоз на четырех автобусах, питание готовится и доставляется. Торжественную линейку для детей проводили в местном отремонтированном доме культуры.

«Все школы готовы»

21 августа чиновники на заседании в правительстве региона обсуждали подготовку школ и детских садов к началу учебного года. На нем министр науки и образования региона Максим Костенко сообщил, что «школы Алтайского края к началу учебного года готовы». С ремаркой, что Петропавловская школа готова «подвозить» своих учащихся в соседнее село.

Правда, никто не ожидал, что ездить учиться в соседнее село детям придется не менее двух месяцев. В администрации Петропавловского района объяснили, что дети воспринимают езду в Зеленый Дол как приключение, а родители особых претензий по этому поводу не высказывают, так как понимают необходимость ремонта. Отдельно в местном комитете по образованию пояснили, что при ремонте возникли сложности.

- Неточным оказался проект школы 70-х годов. Мы вскрыли бетонные плиты. Например, по проекту канал (где проходят коммуникации, - прим. ред.) был 60 см, а оказался фактически 90 см, и таких моментов было много. Поэтому новый проект пришлось корректировать, ведь когда он создавался, строители же не могли видеть, что под старыми бетонными плитами, - пояснила Ирина Фукс.

В силу этого администрация не предъявляет претензий к строителям. Ремонт осуществляет компания «Алтайкоммунпроект», а проверять качество услуг будет «Барнаулкапстрой». В местном комитете по образованию пообещали выполнить ремонт качественно и при этом уложиться до ноября.

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