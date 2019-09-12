Откровенно о главном: Может ли уникальность спасти «Модест» от разорения?

- Это уникальное предприятие! Продавать его в частные руки нельзя! Развалят! – в последнее время кругом только и разговоры о возможной приватизации завода детской молочки «Модест».

Давайте все-таки расставим все точки над i. Не секрет, что полноценное и рациональное питание является залогом здоровья и гармоничного развития ребенка. Диетологи утверждают, что у детей, особенно маленьких, другой тип обмена веществ – жировой, поэтому их нельзя кормить «взрослыми» продуктами. Малышам необходимо специальное молоко, творог, кефиры, йогурты и т.д. Единственным в Алтайском крае заводом, выпускающим детскую молочку, является «Модест». В этом, безусловно, заключается его уникальность. Другой пункт этой самой уникальности – эксклюзивная продукция (бифилины, детские морсы на основе молочной сыворотки). Что касаемо самого производства – является ли оно уникальным? Чтобы это выяснить, отправляемся на предприятие.

Приемка молока

Фото Ильи Клементьева

Весь производственный процесс продукции «Модест» начинается с аппаратного цеха, где происходит приемка молока.

- Входной контроль качества молока у нас очень жесткий. Так как мы специализируемся на детской продукции, принимаем на переработку только молоко высшего сорта, - рассказывает Анна Гусева, исполняющая обязанности начальника производства.

- А есть ли проблемы с молоком высшего сорта у нас в регионе?

- На протяжении многих лет мы работаем с единственным поставщиком - учхоз «Пригородный». Проблем никогда не было, так как молоко у производителя стабильно высокого качества, - рассказывает Анна Гусева.

На вопрос о том, есть ли мысли сменить поставщика – например, найти с более дешевой отпускной ценой молока, и.о. директора «Модеста» Дмитрий Ширнин поясняет:

- Вопрос не в дешевизне. 99% качества готовой продукции зависит именно от сырья. А мы ориентированы именно на качество. Поэтому цели сменить поставщика молока нет – качество сырья нас устраивает. И что немаловажно – оно имеет стабильный характер. А с новым поставщиком не понятно, как и что будет. Не исключено, что у первых партий молока качество будет высоким, а потом начнется халтура - это сразу же скажется на нашей продукции и обернется в сбое производственного процесса.

Одним, словом, безусловный плюс предприятия – производство на основе молока высшего сорта. Этого требует ГОСТ. Предприятия, выпускающие молочку для взрослых, к сожалению, не могут этим похвастать.

Фото Ильи Клементьева

Стерилизация

После приемки молоко пастеризуется, нормализуется и охлаждается. Дальше по трубопроводу поступает на фасовку. Стеклянные бутылочки с детским молоком, смесь «Грудничок» подлежит стерилизации, которая проходит в специальных печах. Такое впечатление, что стерилизационные печи здесь стоят со времен открытия завода… А ведь уже 25 лет прошло с тех пор.

- Несмотря на возраст, работают они хорошо, со своей функцией справляются, - говорит технолог. – Стерилизация происходит при температуре 115 градусов в течение 15 минут. Новое оборудование, конечно, могло бы ускорить этот процесс и повлиять на улучшение качества.

- Заменить стерилизационные печи, конечно, давно пора. По предварительным подсчетам это обойдется в сотни тысяч евро. В настоящее время у нас нет на это средств, – говорит Ширнин.

Получается, что по пункту «модернизация» предприятие явно проигрывает.

Производство

Фото Ильи Клементьева

Молоко, предназначенное для изготовления йогуртов, сметаны и прочей кисломолочной продукции, после пастеризации поступает в цех производства. Здесь в него добавляют живые закваски, который являются неизменной гордостью «Модеста».

- У нас есть собственное заквасочное отделение. Технология такова – сначала делается лабораторная закваска, которая проходит контроль проб на соответствие всех необходимых микроорганизмов. После этого лабораторная закваска отдается в заквасочное отделение, где происходит выращивание молочно-кислых организмов и бифидобактерий, - рассказывает исполняющая обязанности начальника производства Анна Гусева.

Живая закваска является наиболее полезной. Живые культуры находятся в продукте в активном состоянии и при попадании в кишечник ребенка начинают сразу же работать. В итоге происходит восстановление нормальной микрофлоры кишечника, а это в свою очередь обеспечивает оптимальный обмен веществ, нормализует пищеварение. Бифидобактерии выводят из организма токсины, уменьшают аллергические проявления, повышает иммунитет.

– На каждом этапе идет усиленный микробиологический контроль. Вся детская продукция должна быть стерильно чистой, - говорит технолог.

Согласитесь, собственное заквасочное отделение можно также отнести к пункту уникальности завода, ведь многие другие просто на просто закупают за границей. Но есть в этой «бочке с медом» и ложка дегтя - на территории России есть заводы, в том числе выпускающие детскую молочку, при которых работают не только собственные лаборатории, как у «Модеста», но и целые исследовательские отделы, занимающиеся вопросами физиологии детского питания. По большому счету, если алтайский завод претендует выйти в лидеры детской молочки в стране, нужно дотягиваться до этого уровня. Для этого есть самое главное – профессиональные кадры и опыт. Но пока что нет финансовой возможности на создание собственного исследовательского центра.

Фото Ильи Клементьева

Фасовка

Бутылочки с готовой продукцией кружатся по конвейеру, словно в танце. Линия розлива и фасовки – гордость сотрудников завода. Это последнее из крупных приобретений предприятия. Линия была закуплена и запущена пять лет назад за государственный счет. С тех пор больше ничего не обновлялось.

В отделе фасовки сметаны крышки на баночки работники надевают вручную. В смену проходит около тысячи баночек. Пока что фасовщицы справляются, но если увеличить объемы производства, то никаких рук не хватит – нужна автоматическая линия фасовки.

- Перед отпуском продукции в продажу, каждая партия проверяется на соответствие показателям качества, заполняются дегустационные листы – мы обязательно все пробуем, - говорит Анна Гусева.

На вопрос о том, даете ли продукцию завода своим детям, без раздумий отвечает:

- Конечно! Все, кто работают на заводе, кормят своих детей только молочной продукцией «Модеста», так как за качество мы уверены!

Пожалуй, «за качество мы уверены» - один из главных пунктов уникальности завода. Ведь на современном рынке остается все меньше и меньше продукции высокого качества.

- Чтобы бренд в ближайшие годы не просел, нужна модернизация. Ее провести можно только при условии, что появится инвестор, который будет заинтересован вкладывать свои деньги в предприятие, - убежден и.о. генерального директора Дмитрием Ширниным.

То есть все идет к тому, что без частных инвестиций предприятию не выжить. Но есть опасения – а не возьмут ли деньги вверх над качеством?

- При передаче производства в частные руки существуют разные формы договорных отношений, в рамках которых государство можно регулировать выпуск социально значимой продукции, ее качества путем ввода ограничительных мер, - считает Антон Слободчиков, директор фонда малого и среднего предпринимательства.