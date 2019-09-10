2019-09-10T10:37:00+03:00
Общество

На праздничном открытии «Галамарта» в Новоалтайске - электрочайник всего за 199 рублей!

Посетителей ждут шок-цены на товары для дома и подарки
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«Галамарт»«Галамарт»Фото: из архива компании
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14 сентября в Новоалтайске состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Посетителей ждут шок-цены на товары для дома и подарки, главные из которых – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей!

Адрес магазина: г. Новоалтайск, ул. Деповская, 17, ТЦ «Альфа», 2 этаж.

После рабочей недели лучший отдых – это шопинг, особенно, если он не бьет по карману! Так, только 14 сентября светодиодная лампа будет стоить всего 19 рублей, швабра или 3 кг стирального порошка BiMAX – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, а сушилка для белья – 249 рублей.

«Галамарт» Фото: из архива компании

«Галамарт»Фото: из архива компании

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% - ей можно будет воспользоваться с 16 по 30 сентября.

Также в этот день в магазине пройдет презентация бытовой техники LEBEN – можно будет узнать все подробности о продукции у консультантов.

«Галамарт» Фото: из архива компании

«Галамарт»Фото: из архива компании

А в 19.00 будет шанс получить отличные подарки! Набор столовой посуды, дрель-шуруповерт, погружной блендер… Ну а главными презентами станут сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей.

«Галамарт» Фото: из архива компании

«Галамарт»Фото: из архива компании

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни – инструменты, технику, посуду, игрушки и многое другое. Все необходимое –в одном месте и по приятным ценам! Кроме того, здесь регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

«Галамарт» Фото: из архива компании

«Галамарт»Фото: из архива компании

Адрес магазина: г. Новоалтайск, ул. Деповская, 17, ТЦ «Альфа», 2 этаж.

Часы работы: 10.00-21.00

Праздничное открытие: 14 сентября с 10.00 до 19.00

"О сроках и подробностях акции узнавайте на сайте www.galamart.ru"

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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