Фаер-шоу, конкурсы и народное караоке: как барнаульцы отметили День города

7 сентября Барнаулу исполнилось 289-лет. В честь Дня рождения города «Сибирская медиагруппа» организовала праздничные мероприятия для жителей краевой столицы.

На площадке крупнейшего медиахолдинга юга Западной Сибири гости праздника танцевали, пели, участвовали в конкурсах и смотрели красочные шоу. Учитывая разные предпочтения жителей Барнаула, организаторы включили в программу 5 тематических блоков.

Фото Лилии Изотовой

Этот год в России признан Годом театра, поэтому первыми на площадке появились актеры Музыкального театра Алтая. Они устроили настоящий перфоманс и показали зрителям семь творческих номеров. Также в театральном блоке состоялся интересный конкурс. Барнаульцы должны были назвать известных творческих личностей Алтайского края. Участники не растерялись и быстро вспомнили Шукшина, Рождественского, Золотухина и других наших земляков.

Следующий блок был в семейной тематике. Для участия в конкурсах приглашали родителей/дедушек/бабушек, их детей и внуков. Они водили хороводы, пели песни вместе с фольклорным ансамблем «Песнохорки». О семейных ценностях зрителям рассказала многодетная мама восьмерых детей Светлана Нечаева.

Фото Лилии Изотовой

Праздничную программу для детей также организовало агентство недвижимости «Жилфонд». Ребятишки рисовали свою квартиру мечты и раскрашивали картонный домик. Все рисунки поместили на специальный стенд, а участникам дали приятные подарки за их старания. Массу впечатлений дети получили от общения с пушистыми хаски. Все желающие могли сфотографироваться с собаками и даже получить магнитик с распечатанным изображением.

Фото Лилии Изотовой

Для любителей двигаться в такт музыке был организован танцевальный блок. На сцене появились профессиональные коллективы: «Вива Данс», «Лариса», «Кубик Рубик», «ДЖУманджи» и другие. Но потанцевать смогли не только профессионалы, но и гости праздника. Они водили танцевальные хороводы, показывали танец живота и цыганочку на сцене – участников наградили сертификатами на посещение аквапарка и занятий по йоге.

- Обычно я не участвую в конкурсах, я очень стесняюсь танцевать на сцене, но преодолела свой страх. Приятно было выиграть сертификат на йогу, давно хотела начать на нее ходить, и тут моя мечта исполнилась, – рассказала участница конкурса Светлана.

Фото Лилии Изотовой

Кроме того, каждый гость праздника мог сфотографироваться в интерактивной 3D-зоне. Готовые изображения всем участникам высылали на электронную почту.

Самые спортивные жители Барнаула показали свои навыки в спортивном блоке. Силачи за минуту должны были согнуть и разогнуть железный прут. За свои старания они получили подарочные сертификаты в фитнес-клубы и магазин спортивных товаров.

Также барнаульцев заставили подвигаться тренеры фитнес-клуба «Империя спорта», которые провели для гостей массовую зарядку.

Фото Лилии Изотовой

После спортивного блока начался музыкальный, и барнаульцы смогли вживую послушать песни известной в городе кавер-группы ZZ POP.

- Мы не ожидали такого количества зрителей на площадке СМГ. Было очень душевно: качественный звук, подпевающая толпа, отличное настроение, которое давали ведущие... Спасибо за праздник! – поделился впечатлениями солист группы ZZ-POP Кирилл Скобелин.

Барнаульцам дали возможность не только послушать музыкантов, но и самим выйти на сцену и дружно спеть в «народном караоке». Смелые исполнители получили подарки от телеком-оператора «Дом.ru».

Фото Лилии Изотовой

Партнером музыкального блока стал автоцентр «РЕАЛ» – официальный дилер автомобилей KIA, Mazda и Subaru в Алтайском крае. Барнаульцы показали свои знания об этих марках машин в специальной викторине, в которой участвовали только обладатели водительских прав. Автолюбители были награждены ценными сувенирами и сервисными картами. Также и дети, и взрослые раскрашивали огромную раскраску. Подарки и раскраска были предоставлены «Субару Центр Барнаул» – официальным дилером Субару в Алтайском крае

Фото Лилии Изотовой

Прохладный вечер наполнился теплом после выступления творческого коллектива «АРМАДА». Огненное шоу стало красивым завершением праздника.

СПРАВКА

«Сибирская Медиагруппа» – крупнейший медиа-холдинг юга Западной Сибири, объединяющий в своем составе большинство печатных, телевизионных, радио и электронных СМИ Алтайского края. Аудитория медиагруппы достигает 10 миллионов человек ежедневно. В состав СМГ входят информационной портал и телеканал «ТОЛК», газеты «Аргументы и факты на Алтае», «Комсомольская правда - Барнаул», «Московский комсомолец на Алтае», информационное агентство «Политсиб.ру», журнал «Автограф» и другие издания.