Доел суп и ушёл: на Алтае медведь прогнал туристов

На берегу Телецкого озера медведь прогнал туристов, которые путешествовали без специального разрешения. В итоге случайной встречи был съеден суп, но никто не пострадал.

Поздним вечером 7 сентября супруги из Тюмени причалили на резиновой лодке к берегу Телецкого озера в районе реки Юрга. Удобно разместившись на заповедной территории, они начали готовить ужин на газовой горелке. Потом услышали шум и чьи-то шаги. Из темноты к ним вышел медведь. В другую секунду семейная пара уже была в своей лодке и отчаливала, куда глаза глядят.

- Сначала они устремились на свет огня в районе реки Колдор, однако вскоре он погас, и туристы стали ориентироваться на другой свет вдалеке. Так они добрались до турбазы Эстюба, проехав в ночи в общей сложности 12 километров. Там туристы позвонили в МЧС и полицию, - рассказали в Алтайском биосферном заповеднике.

На следующий день рано утром на место, откуда стремглав уехали туристы, прибыл заместитель директора по охране Алтайского заповедника Сергей Ерофеев. Специалист заключил, что, судя по следам, медведь был молодой (3-4 года), он обошел вокруг палатки, наполовину вытащил из неё спальник, опрокинул котелок, доел суп, а после чего скрылся с места событий.

После проверки личные вещи вернули путешественникам, а сама пара уехали восвояси.

К слову, специалисты говорят, что выход медведя на берег Телецкого озера - случай редкий. Косолапые едят кедровые орехи, которых в этом году очень много в тайге - там они в основном и обитают.

Стоит также отметить, что если кто-то соберется в Алтайский заповедник, им нужно заранее изучить правила посещения заповедной территории и разрешенные маршруты.

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Снимок выложили в Инстаграме в сообществе teleckoeozero_vip_.

- Наверное, плохо поел осенью, корма было мало, - предположили подписчики в комментариях к посту.

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