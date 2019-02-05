Медведь-шатун попал в фотоловушку на Алтае

СЕГОДНЯ 09:57 2019-02-05T09:59:35+03:00

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Фотоловушка, установленная в заповеднике в селе Яйлю Республики Алтай, зафиксировала медведя-шатуна.

Снимок выложили в Инстаграме в сообществе teleckoeozero_vip_.

- Наверное, плохо поел осенью, корма было мало, - предположили подписчики в комментариях к посту.

Несмотря на то, что мишка милый, он представляет опасность.

- Он даже по посёлку ходит! Опасно для местных жителей! – отметили пользователи.

Действительно, шатуны в поисках пищи часто появляются рядом с человеческим жилищем. Голодный зверь может наброситься как на скотину, так и на людей.

Отметим, что медведи нередко попадают на камеры. Так, минувшей осенью камера наблюдения запечатлела, как косолапый разворотил «УАЗик» - выдавил стекла, забрался в салон и испортил обивку. Еще один мишка засветился на камерах автозаправки - он вальяжно ходил, высматривая, чем поживиться. Также жителям поселка Яйлю удалось снять, как медведица и двое медвежат переплывают Телецкое озеро.

ИСТОЧНИК KP.RU