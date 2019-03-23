Александр Бердников пожелал новому главе Республике Алтай «пахать, как раб на галерах»

В Республике Алтай состоялось представление врио губернатора Олега Хорохордина. Ранее он занимал пост председателя некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС». Напомним, 20 марта президент Владимир Путин принял отставку Александра Бердникова, который возглавлял регион 13 лет. Экс-губернатор сделал напутствие приемнику:

- Глава государства ставит новые задачи, нужны новые силы, более молодые и продвинутые. Всему бывает разумный предел, для меня он наступил, но я готов в любом качестве служить своей родине, другой у меня нет. Временно исполняющему обязанности желаю в первую очередь победы на выборах, уважать местный народ, их традиции и обычаи и пахать, как раб на галерах, срок, который тебе доверят после выборов главы, - пожелал Хорохордину Александр Бердников.

Олег Хорохордин. Фото: сайт правительства Республики Алтай

В свою очередь врио губернатора заметил, что республика считается сложной с социально-экономической точки зрения, но люди здесь живут талантливые, творческие и трудолюбивые. Они – главная ценность.

- Главная цель всей нашей работы – это повышение качества жизни. Республика Алтай обладает огромным туристическим потенциалом, который нужно реализовывать в комплексе с инфраструктурными преобразованиями. Работы много, задач много. Я приехал сюда работать, - сказал Хорохордин.

На представлении Олега Хорохордина региональному парламенту и руководителям министерств и ведомств присутствовал полпред президента Сергей Меняйло. По его словам, главная задача Хорохордина сейчас поскорее вникнуть в происходящее в республике.

- Ему предстоит объехать всю республику, познакомится с людьми, своими глазами увидеть, чем живут люди, встретиться с представителями органов власти местного самоуправления, федеральных ведомств. Второе – посмотреть госпрограммы, которые на сегодня уже утверждены, проверить в каком состоянии находятся национальные проекты. Опыт у него есть, - рассказал полпред.

Справка «КП»

46-летний Олег Хорохордин родился в Косихинском районе Алтайского края. В 1999 году он окончил экономический факультет, а годом позже кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права, в 2003 году окончил - очную аспирантуру РАНХиГС. Сейчас он является кандидатом социологических наук. Олег Хорохордин начинал свою карьеру с должности слесаря-ремонтника 2-го разряда на Алтайском моторном заводе в 1989 году.