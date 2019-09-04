Астро-календарь красоты на сентябрь 2019 года

Красота требует не только жертв, но и времени. Астрологи говорят о том, что есть благоприятное и неблагоприятное время для разных косметических процедур. О том, в какие дни лучше посещать парикмахера, специалиста по маникюру и косметолога, рассказывает барнаульский астролог Вера Топчеева.

Посещение парикмахерской

Благоприятно:

Луна во Льве (для лучшего роста волос) — 24 (с 12.00 мск), 25 и 26 (до 13.00 мск) сентября.

Луна в Деве (для облегчения укладки) — 26 (с 13.00 мск), 27 и 28 (до 13.00 мск) сентября.

Луна в Весах — 28 (с 13.00 мск), 29 и 30 (до 13.00 мск) сентября.

Неблагоприятно:

Луна в Рыбах — вечер 12-го, 13 и 14 сентября.

Луна в Раке — с полудня 22, 23 и 24 (до 12 мск) сентября.

Если есть возможность, то в это время не стоит даже мыть голову.

Предельную осторожность (особенно это касается применения химикатов, всевозможных красителей, закрепителей, средств для завивки волос) соблюдаем в период прохождения Луны по знаку Скорпиона, т. е. 4 и 30 (с 13.00 мск) сентября. А 15, 16 и 17 (до 13.00 мск) сентября, по возможности, не стрижемся (да и предельная осторожность в плане взаимодействия со всевозможными острыми предметами в эти дни не помешает).

Все остальные лунные транзиты месяца — нейтральны.

Новолуние: 28 сентября 21.26 мск (день Новолуния к посещению парикмахерской не считается благоприятным, по возможности, его пропускаем).

Луна растет: по 13 сентября (на растущей Луне, как мы уже знаем, стрижка или подравнивание волос способствует их более быстрому росту).

Полнолуние: 14 сентября в 07.30 мск (стрижка в полнолуние позволяет снять часть негативной энергии, сконцентрированной на кончиках волос)

Луна убывает: с 15 по 28 сентября (волосы, подстриженные на убывающей Луне, не отрастают дольше, следовательно, дольше держится форма стрижки).

Процедуры у косметолога

Для питания и увлажнения кожи выбираем дни по 13 сентября.

Очистительные процедуры лучше проводить с 15 по 28 сентября.

От любых серьезных воздействий на кожу лучше бы воздержаться 8, 9 сентября.

Ни в коем случае (кроме разве экстренных) не намечаем операций в области шеи на 18, 19 сентября.

Крайне нежелательным будет проведение любых операций 14 сентября (полнолуние).

Эпиляция

Благоприятно: с 15 по 28 сентября.

Неблагоприятно: по 13 сентября.

Работа с ногтями

Для ухода за ногтями рук и ног, для их подрезания и подпиливания идеально подходит пятница после захода Солнца. Лучше не заниматься этим в субботу, которая подходит для ухода меньше всего. Также нехороши дни под знаками Рыб и Близнецов. Козерог же хорош всегда.

Маникюр, педикюр

Наиболее благоприятные дни: 8, 9, а также вечер 7 сентября.

Нежелательно будет работать с ногтями рук вечером 12, 13, 14, 20, 21 и до полудня 22 сентября.

Но 20, 21 и до полудня 22 сентября благоприятное время для того, чтобы сделать массаж кистей рук.

А вечером 12-го, 13 и 14 сентября было бы неплохо поработать со ступнями в целом: ванночки контрастные и с травами, массаж стоп.

Удаление ороговелостей, мозолей хорошо проводить при убывающей Луне, но не под знаками Рыб и Козерога. Для этого лучше всего подойдут дни с 15 по 28 сентября.

Прислушаемся же к ритмам Луны — и непременно будем красивыми.

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