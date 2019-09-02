Гороскоп со 2 по 8 сентября 2019 года: кому на неделе повезет в любви и деньгах

Неделя со 2 по 8 сентября будет полна на самые разные события. Совет звезд - в любых непонятных ситуациях не рубите сгоряча, прислушайтесь к советам окружающих. В целом неделя хороша, чтобы заявить о своих талантах и способностях. О том, что ждет представителей всех знаков зодиака – в прогнозе барнаульского астролога Веры Топчеевой.

Овен

По гороскопу со 2 по 8 сентября 2019 года, Овны пребывают в активной жизненной позиции. Направьте свою энергию на деловую сферу. Период благоприятен для встреч с партнерами, коммуникации с вышестоящим руководством. Для тех, кто будет усердно трудиться, вполне вероятно повышение по карьерной лестнице. А вот для путешествий и саморекламы сейчас не лучшее время.

Телец

Эта неделя у Тельцов пройдет под знаком творчества. Любое начинание – будь то хобби или работа, в которую вы внесете нотку креатива и творчества, принесут не только удовольствие от полученного результата, но и материальный доход. Однако будьте осторожны - велика вероятность растрат на развлечения и капризы любимых в порыве эмоциональной щедрости.

Близнецы

Близнецов могут с головой увлечь семейные дела, из-за чего пострадают рабочие дела. Также на первый план выходит тема недвижимости, ремонта, строительства, инвестиций и наследства. Партнерские отношения и встречи на этой неделе чреваты конфликтами и ссорами, ослабить напряженные ситуации возможно компромиссным диалогом с признанием заслуженных качеств оппонента.

Рак

Раков ждут встречи, знакомства, поездки - интенсивное общение приведет к завязыванию новых отношений с мудрыми, влиятельными людьми, укреплению выгодных деловых связей. В трудовом коллективе возможны пересуды и эмоциональное недовольство деловыми успехами со стороны коллег.

Лев

Для Львов на первый план выходит тема финансов и материального достатка. Работа будет приносить стабильный доход, выгодные предложения и поощрения за профессиональные заслуги. Звезды рекомендуется обратить особое внимание на собственное самочувствие – займитесь профилактикой для восстановления здоровья.

Дева

Девы, согласно гороскопу со 2 по 8 сентября 2019 года, находятся в самом центре событий, блистая своими способностями и талантами, завоевывая внимание публики и почивая на лаврах заслуженного успеха. На этой неделе успех ждет в сферах деятельности, связанных с творческими проектами, личными идеями, рекламными компаниями. Семья и домашние дела априори сдвигаются на второй план, вызывая тем самым недовольство и возмущение со стороны домочадцев.

Весы

У Весов дела этой недели сосредоточены вдали от светских хроник и пристального взгляда социума. Даже рабочие моменты решаются в спокойной обстановке сосредоточенности и уединения. Неделя благоприятна для выполнения удаленных проектов, дополнительных заработков. В семье царят стабильность и понимание, а домашняя обстановка радует комфортом и надежностью.

Скорпион

Скорпионам нужно сосредоточить внимание на финансовом моменте и взять под контроль свои расходы и покупки, так как есть вероятность ненужных растрат под влиянием эмоций и проявлений излишней щедрости. Неделя хороша для завязывания нужных знакомств и укрепления деловых связей.

Стрелец

Стрельцы ориентированы на перемены в карьере и находятся в поисках выгодных предложений и перспективных должностей. Вполне возможно повышение дохода и на прежнем рабочем месте - повышенная активность и целеустремленность позволят выйти на крупные весомые проекты, заслужить благосклонность руководства и представителей власти.

Козерог

Козероги сосредоточены на учебе, повышении квалификации и расширении кругозора. Их мировоззрение претерпит фундаментальные изменения. Неделя удачна для путешествий, заключения контрактов с иностранцами по обмену опытом. Подпортить ситуацию могут закулисные интриги и тайные недоброжелатели.

Водолей

Для Водолеев неделя благоприятна в плане исследовательской деятельности, раскрытия секретов мироздания и духовного развития личности. Вполне вероятно, что появятся дополнительные источники доходов. Неделя хороша для инвестиций в крупные солидные проекты, расчета с долгами и улучшения кредитной базы. Вам окажут поддержку влиятельные личности.

Рыбы

У Рыб всё внимание направлено на урегулирование спорных моментов. Ключевую роль в напряженности ситуаций сыграют эмоциональное недовольство и превосходство партнерских позиций, Рыбам же достанутся роли второго плана, и в результате выгодные проекты уплывут в руки соратников. Отстоять свой интерес в играх с оппонентами поможет соучастие единомышленников и поддержка верных друзей. Возможны разногласия с начальством, в принятии решений потребуется маневрирование и гибкость.