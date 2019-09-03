Эко-герои: в Барнауле появился Чистомэн и защитники водоемов

В Алтайском крае замечен положительный тренд – местные жители начали активно интересоваться экологическим состоянием городов. Добровольцы убирают не только зеленые зоны Барнаула, но несанкционированные свалки в полях. Быть может, правда жизни, «где выбросили фантик, там появится свалка» скоро потеряет актуальность…

Местный Чистомэн

В Барнауле появился герой в зеленой маске. Его суперспособность – суперсознательность. Он, не раскрывая лица, раздельно собирает мусор вблизи города и вывозит его на зеленом прицепе на свалку или переработку. Сначала он боролся со злом по субботам в одиночестве или с друзьями, но времени хватало лишь на несколько мешков. Теперь он собирает группы активистов, которые с энтузиазмом делают окружающую среду немного чище.

- Ну что, кто легок на подъем и готов сделать доброе дело для вселенной и для нашего города? - интересуется барнаульский Чистомен.

Последняя вылазка прошла в микрорайоне Новосиликатный. Группа стартовала в городе и направилась в ближайший лес. После сбора бутылок, металла, стекла и картона активисты остались на мини-пикник. Чистомэн не планирует останавливаться, пока не победит мусор в Алтайском крае. Он вооружен перчатками, мешками и поддержкой сознательных граждан.

Житель Барнаула воодушевился идеей Чистомэна из Челябинска. Там еще четыре года назад местный активист так же начинал с небольших уборок, но прославился благодаря своим светлым делам. Теперь он координирует уборки в разных районах и старается продвигать свои правильные идеи в массы.

Защитник водоемов

Барнаулец Никита Филатов спонтанно решил с девушкой сделать полезное дело. Они хотели убраться в лесу, но что-то потянуло их к местному водоему. Никита знал, что река Барнаулка загажена, но не предполагал, насколько. С изумлением пара начала убираться на берегу, это затянулось на несколько часов. После уборки Никита в своем Инстаграме поделился с друзьями удивлением от количества мусора и результатом проделанной работы. Но внезапно его пост начал разлетаться по соцсетям и местным СМИ. На призыв провести время полезно начали откликаться неравнодушные жители города, а вместе, как говорится, веселее.

Барнаульские защитники водоемов. Фото: Никита Филатов

- Нам это просто приносит удовольствие, и мы нашли таких же людей, единомышленников. Так мы собрались все вместе и сделали уборку больше и серьезнее. Очень много людей пишут и поддерживают, а обратная связь дает толчок к тому, чтобы и дальше заниматься хорошим делом, - рассказал Никита Филатов.

После Барнаулки защитники водоемов отправились к Оби. Там они собрали больше 50 мешков отходов. Теперь активисты задумались, где бы им найти ГАЗель или грузовик для централизованного вывоза. В будущем Никита хочет расширить свою социальную деятельность. Он размышляет над тем, как бы еще помочь Барнаулу и склоняется к ремонту детских площадок или помощи детским домам.

- Мы собрали команду единомышленников, обменялись контактами, создали группу «Вконтакте» и планируем заниматься этим и в дальнейшем, - поделился Никита Филатов.

Примечательно, что никто из активистов особо не афиширует свою деятельность, выкладывая фотоотчеты «только для своих».