2019-09-03T11:35:23+03:00
Общество

Золотая двадцатка: стипендиаты Александра Терентьева собрались на торжественную линейку

За успехи в учебе школьников удостоили стипендии, которую они будут получать весь учебный год
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Стипендиаты Александра ТерентьеваСтипендиаты Александра ТерентьеваФото: предоставлено пресс-службой
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Первое сентября для 20 алтайских школьников стало особенным. В этом году им устроили необычный День знаний. Самые умные и самые спортивные ребята из алтайской глубинки вместе с родителями приехали на праздник в парк-отель «Лесные дали». За успехи в учебе школьников удостоили стипендии, которую они будут получать весь учебный год. Сертификаты на празднике ребятам вручил лично депутат Госдумы Александр Терентьев.

Перед торжественной линейкой детям раздали цветные мелки для рисования на асфальте. В память о себе и о празднике ребята написали районы, в которых они живут. Оказалось, что самые умные и спортивные школьники есть во всех уголках Алтайского края - в Курьинском, Михайловском, Славгородском, Усть-Калманском, Целинном, Мамонтовском и других районах. Чтобы добраться до Барнаула, некоторым участникам праздника пришлось даже ехать 9 часов. Хоть в их селах не всегда есть интернет, да и со спортинвентарем бывает туго, это не мешает детям учиться на «отлично» и покорять спортивные вершины.

Александр Терентьев Фото: предоставлено пресс-службой

Александр ТерентьевФото: предоставлено пресс-службой

- Как говорят мои коллеги, вы самые умные из сильных, и самые сильные из умных, - отметил Александр Терентьев, вручая ребятам сертификаты. - Благодаря труду и целеустремленности, системному подходу вы добиваетесь этих целей. Мы как политическая партия заинтересованы в том, чтобы наша страна была сильнее. Это не только дети богатых и успешных, но и те, кто не может позволить себе платить космические суммы за образование своих детей. Мы вкладываем частичку в ваше восхождение. Только сильный человек может чего-то добиться, одного ума в нашей жизни недостаточно.

Весь учебный год ребята ежемесячно будут получать по 3000 рублей. Для сельской местности это весомый вклад в семейный бюджет, а для детей — предмет особой гордости за себя. Поэтому некоторым из сегодняшних счастливчиков вручили уже не первый сертификат. Стоит отметить, что праздник знаний эсеры проводят уже в десятый раз.

- Я глубоко убежден, что успешный человек должен быть развит и физически, и умственно. А детям из малообеспеченных семей порой крайне сложно получить качественное образование. Чтобы им помочь, в 2009 году мы организовали стипендиальную программу, которая до сих пор реализуется, - подчеркнул депутат Госдумы Александр Терентьев.

По его словам, почти все стипендиаты прошлых лет поступили в вузы, среди них есть мастера спорта. А вот Алина Семенова из села Шумановка Немецкого национального района узнала о конкурсе от учителя физкультуры. Девушка уже много лет увлекается футболом и играет в игру №1 наравне с мальчишкам. Школа, где учится девушка, несколько раз становилась чемпионом региона по мини-футболу. Алину заметили тренеры и позвали в сборную края. Совсем недавно она вместе с другими алтайскими девочками участвовала в турнире в Красноярске.

Стипендиаты Александра Терентьева Фото: предоставлено пресс-службой

Стипендиаты Александра ТерентьеваФото: предоставлено пресс-службой

- У нас не было других секций в школе. Решила пойти на футбол. Мне понравилось. Планирую потратить деньги на учебу. Несмотря на любовь к футболу, хочу поступить через год в медицинский университет и стать врачом, - отметила Алина.

Ребята, получившие сертификат, дали обещание быть справедливыми, честными, помогать друзьям и быть патриотами своей страны и Родины. После официальной части детей ждал праздничный обед, увлекательный квест и викторины, где они лишний раз доказали, что их неспроста отметили стипендией. Школьники отгадывали загадки, ребусы, прыгали на скакалке и показывали свое спортивное мастерство. Домой все уехали чуточку счастливее, ведь теперь у них больше шансов воплотить в жизнь мечты и не сбиться с намеченного жизненного курса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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