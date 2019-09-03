«Главная кошка Барнаула»: победителю конкурса достанется годовой запас корма

Радио Дача Барнаул приглашает всех любителей кошек принять участие в интернет-конкурсе «Главная кошка Барнаула». Ваш питомец наверняка самый лучший, и теперь у вас есть возможность показать это всему городу, получив почетный статус и годовой запас корма.

Принять участие в конкурсе может каждый счастливый обладатель мурлыки. Для этого нужно сделать её фотографию и опубликовать на сайте кошкабарнаула.рф Чем больше лайков наберет ваш домашний питомец, тем больше у него шансов победить.

ВАЖНО: Каждый участник может разместить только одну фотографию только одной своей кошки (не мем и не демотиватор), при этом на фото должно быть запечатлено только животное. Без владельца! Последующие фотографии от одного пользователя будут удаляться, многократная регистрация одного и того же животного под разными номерами запрещена. При выявлении указанных случаев, Участник может быть дисквалифицирован.

В результате конкурса будут определены несколько победителей.

Еженедельно по пятницам начиная с 20 сентября в эфире Радио Дача Барнаул 107.4 FM в программе «Счастливый час» с 12.00 до 13.00 будут проводится промежуточные итоги. Кошка - победитель недели, выходит в финал конкурса.

Обладателя звания «Главная кошка Барнаула» выберут в эфире Радио Дача Барнаул 8 ноября 2019 года. Победителю достанется годовой запас корма для кошек (30 кг.) от партнера проекта бренда «Вискас» и, конечно же, всебарнаульская известность.

Также усатые-полосатые будут награждены и в специальных номинациях: «Победа в народном голосовании», «Самая смешная кошка» и «Самая грациозная кошка»

Фотографии принимаются с 29 августа по 1 ноября. Отборочный тур и голосования начнутся с 29 августа.

На правах рекламы.