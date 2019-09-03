2019-09-02T18:54:04+03:00
Общество

Решились на третьего: в Алтайском крае растет число многодетных пар

Однако при этом статистика показывает снижение рождаемости в целом
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае все больше многодетных пар, но все меньше, кто решается на первенцаВ Алтайском крае все больше многодетных пар, но все меньше, кто решается на первенцаФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский край участвует в реализации национального проекта «Демография», причем во всех пяти направлениях. Одна из главных задач – увеличение рождаемости.

На реализацию нацпроекта в этом году планируется потратить 4,8 млрд рублей. А всего за шесть лет – более 34 млрд рублей. Казалось бы, деньги есть, но всегда находится что-то, почему человек не может решиться на ответственный шаг.

- Есть объективные вещи, которые можно увидеть, – говорит министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. – Вот есть финансы – ведется строительство школ, детских садов. Это вложение можно объективно увидеть и оценить. Есть финансовая поддержка при рождении детей. Это тоже делает вклад, но при этом имеет отложенный эффект. То есть это факторы, которые влияют на количество рожденных детей либо на принятие в семье решения родить первого, второго или уже третьего ребенка. Сейчас в регионе сохраняется тенденция на рождение третьих детей.

По ее словам, на данный момент в регионе проживает больше 28 тысяч многодетных семей, и пик рождений пришелся на момент принятия решения о введении федерального материнского капитала. Это послужило своеобразным толчком, чтобы пары решили завести второго, а кто-то и третьего ребенка.

Вдобавок к этому специально для тех, кто не решается завести первенца, в январе 2018 года ввели дополнительную материальную поддержку.

- Сейчас число первых рождений еще не вошло в пик. И вместе с тем мы все-таки наблюдаем тенденцию снижения темпов рождаемости. Поэтому мы надеемся, что меры поддержки все же будут работать, потому что деньги на выплаты предусмотрены, а вот примут ли потенциальные родители решение о рождении – никто не знает. Сейчас первенца заводят примерно в 26 лет, а на рождение второго и третьего ребенка времени остается все меньше, - поясняет министр.

Когда доходит до опросов молодежи, то выясняются причины, по которым они все же не решаются обзавестись детьми: тут и желание построить карьеру, получить достойное образование, но самое важное – приобрести собственное жилье. Этот пункт тоже уже проработан. Так, в Алтайском крае можно взять ипотеку на льготных условиях – 6% годовых.

- Такую ставку готовы предоставить уже как минимум 19 банков в крае. Причем условия распространяются и на пары, которые уже оформили заем, а ребенок у них родился только после 1 января 2018 года, - добавляет Наталья Оськина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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