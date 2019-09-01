Барнаульский автостопщик рассказал, как потратить на путешествие меньше 8 тыс. рублей

Программист из Барнаула Матвей Дорофеев странствует автостопом около 7 лет. За это время он объехал более 40 городов России и побывал в Грузии. Максимальный бюджет одного его путешествия не превышает 8 тыс. рублей. Матвей побывал на радио «Комсомольская правда-Барнаул» и рассказал, почему любит странствовать один, что его привлекает в таком образе жизни, и чем ему не понравился Крым.

- Путешествия автостопом - это хобби или образ жизни? С чего все началось?

- Все очень банально: просто решили попробовать с другом. Мы тогда были студентами, нам было по 20 лет, не хватало адреналина. К нам в гости приехала подруга, которая уже имела такой опыт, рассказала, и мы загорелись идеей путешествий автостопом. Это оказалось прикольно, мы веселились. Первые несколько лет ездили в основном на Алтай, на Азовском и Чёрном морях побывали.

- Чем тебя это привлекает? Халявой или испытаниями, встречающимися на пути?

- Я бы не назвал это халявой. Да и на крайний случай у меня всегда есть деньги, да и друзья помогут в случае чего. Нет, тут другое. Живя в системе, я сталкиваюсь с нехваткой стихийности, чего-то первородного, природного. В диких условиях ты этого хапаешь сполна: просыпаешься на дороге в палатке и не знаешь, что с тобой будет через пять минут. Это очень круто.

Матвей Дорофеев в Грузии, монастырь Джвари.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Автостоп – это интересно, с тобой постоянно происходят какие-то удивительные вещи. В день можно познакомиться с десятком разных людей, выслушать кучу разных историй. Представьте: едешь через всю Россию и слушаешь, кто как где живет. Автостоп – это выход «за забор», из детского садика.

- Ты путешествуешь в основном в одиночку. Почему?

- Я одиночка. Первые годы да, это были путешествия с друзьями, потом наши пути естественным образом разошлись – они хотели чего-то другого. И сейчас я люблю ездить один, даже ночую чаще всего на улице в палатке – тот же каучсерфинг или гостиница будет последним вариантом для ночлега.

И в наше время одиночество – это дар. Это очень важная вещь в жизни. С тем огромным потоком информации, который сейчас на нас сыплется, остаться наедине с собой – это дорогого стоит. Когда это осознаешь, душа начинает сама этого требовать. И после 10-дневного пребывания наедине с собой в лесу возвращаешься совсем другим человеком. Сначала ты опустошаешься, а потом наполняешься. Я частенько путешествую и по городам, но ни с одним городом не сравнится природа.

Матвей Дорофеев в Волгограде у памятника "Родина-мать"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Какие опасности могут подстерегать автостопщика? К чему нужно быть готовым?

- Путь не всегда легкий, это правда. Бывает, несколько часов стоишь под дождем или солнцем. Но какие могут быть опасности? В городе в любой момент может кирпич на голову упасть. Я фаталист, и считаю, что если тебе суждено в этот день погибнуть, то так и будет. И лучше пусть это случится в дороге. Мне кажется, я даже избегаю многих неприятностей благодаря автостопу, потому что в дороге я максимально мобилизован.

И самое главное: когда ты смиряешься с ситуацией, решение приходит само. Однажды я стоял несколько часов в поле между двумя федеральными трассами, и не было ни одной машины. Вообще. Эмоции я, конечно, пережил самые разные за это время. До ближайшего крупного населенного пункта было 150 км, а у меня собой ни еды, ни воды. Но когда я понял, что ничего не могу изменить, и смирился с этим, сразу приехала машина. В ней был казак, который вез в прицепе дыни. И мы прекрасно доехали.

Алтай, отдыхай! - автостопщик Матвей Дорофеев (запись) 00:00 00:00

Был также момент, когда мне предлагали интим за оскорбительно небольшую сумму. Но ничего, я доехал и вышел. Обошелся без агрессии. Также попадал в аварию, повредил шею, но поехал дальше.

- Какой минимальный набор вещей у тебя всегда с собой в путешествиях?

- Начинал я так, что собирал в рюкзак полдома. Сейчас беру по ощущениям. Точно нельзя ехать без теплого спальника, газовой горелки или сухпайка – в зависимости от времени путешествия, каремата, сменной одежды, палатка по необходимости. Чем больше берешь, тем тяжелее тащить рюкзак – у меня даже грыжа появлялась.

- Как ты укладываешься в сумму 8 тыс. рублей?

- Ну а на что мне тратить? Не на дорогу же. В день автостопом можно проехать около 1000 км. И очень много где можно дешево или бесплатно зайти куда-то по студенческому. Сейчас я учусь в магистратуре, и он у меня есть, но при желании его может достать любой человек.

Матвей Дорофеев на Алтае, ретранслятор в районе села Акташ.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Питаюсь я в дороге, чем придется. Помню, как-то обедал прямо у стен Нижегородского кремля. Жарил пачку сосисок на газовой горелке.

- Ты ездил автостопом в Крым. Какие впечатления?

- Поначалу не очень. Я приехал, встретил двух автостопщиков, у которых лица были разбиты в хлам. Как оказалось, их избили местные ребята, забрали деньги и телефоны. Добро пожаловать в 90-е. Я сразу понял, что нужно подальше палатку от города поставить. Я достаточно быстро добрался до Ялты из Симферополя на троллейбусе. Очень был удивлен, что такой транспорт так далеко ходит. Этот лайфхак мне подсказали женщины легкого поведения.

Природа там везде хороша, море приятное, а люди не очень понравились, и сервиса ноль. Помню, отхватил матерков за то, что мне не хватило рубля на хлеб.

- Люди, которых ты встречаешь, сильно отличаются друг от друга?

- Да. Например, в Казани приятные люди, но ты замечаешь, что это только в лицо, а за спиной обсуждают и пальцем показывают.

На Кавказе очень добрые открытые люди. Помню, меня через границу в Грузию пешком сначала не пускали, а потом я помог пограничнику с компьютером – у него не запускалась игра. И вот меня пропустили, я оказался на нейтральной территории, которая кишела волками и шакалами. Я шел и слышал, как они воют, было страшно.

Матвей Дорофеев на Алтае, перевал Кату-Ярык.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Анапе понравилось. Помню, нас с друзьями там забрала полиция за то, что мы стритовали на улице. И отвезла на другой конец города, куда нам и надо было. Потом мы им по сто рублей оставили на шаурму, и нас отпустили.

- Какое следующее путешествие по плану?

- Я поеду в Горный Алтай на ледник Актру. Я там был уже не раз, а сейчас решил зайти на эту вершину с другой стороны. Вообще в Горный я езжу минимум три раза за лето, и раза два за зиму. За последние 10 лет я около 50 раз туда точно съездил. Актру я люблю за то, что там такая околоальпинистская тусовка. Кстати, я поднимался в одних кроссовках без снаряжения на Купол трех озер - там высота 3,5 км.

- Чему тебя научили путешествия автостопом?

- Я понял, что мир не без добрых людей. Что одиночество – это великий дар. И что в жизни нам необходимо терпение и смирение.

Топ мест для отдыха по версии Матвея Дорофеева:

1. Гора (ледник) Актру, Республика Алтай.

2. Ледник Гергети, гора Казбек, Грузия.

3. Москва.

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