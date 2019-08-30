2019-08-30T12:52:17+03:00
Происшествия

А был ли взрыв? Рубцовчане развели панику в соцсетях

На самом деле, ЧП произошло в Находке
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
В сети появились жуткие кадры с пострадавшими при взрывеВ сети появились жуткие кадры с пострадавшими при взрывеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В социальных сетях в конце августа появились страшные слухи: якобы в частном доме в Рубцовске прогремел взрыв, при этом погибли люди. ГУ МВД по Алтайскому краю опубликовало официальное заявление по этому поводу.

- 28 августа в сетях была распространена информация о том, что в одном из частных домов в городе Рубцовск произошел взрыв, в результате которого, якобы, есть пострадавшие. ГУ МВД по Алтайскому краю официально заявляет: никаких ЧП в Рубцовске не происходило. Ситуация в городе спокойная. Криминогенная обстановка находится под контролем органов внутренних дел, - отметили в алтайской полиции.

Вместе с сообщениями о якобы взрыве в сети появился и скриншот, на котором показаны последствия взрыва: лужи крови и пострадавшие. В видеозаписи, гуляющей по интернету, отчетливо слышно, как медики называют улицу Заводскую. Улица с таким же названием есть и в Рубцовске. Кроме того, такая улица есть в Благовещенске. Там также появились фейковые новости о взрыве.

Трагедия, действительно, имела место быть, но в другом российском городе – в Находке. 26 августа на кухне частного дома самовоспламенился неустановленный предмет. Предположительно, это была граната. При взрыве погибли два человека. Еще двоих с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Следственное управление следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Таким образом, к Алтайскому краю трагедия отношения не имеет.

Читайте также:

Появилось видео последствий взрыва гранаты в жилом доме в Находке

В жилом доме в Находке в понедельник, 26 августа, взорвалась граната. Пока следствие выясняет: откуда снаряд взялся в квартире. В распоряжении «КП-Владивосток» оказались кадры, снятые через несколько минут после взрыва. Осторожно, контент может шокировать (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Оскандалившиеся из-за доходов депутаты остались в барнаульской думе
В Барнауле вновь отключат горячую воду
Алтайский министр рассказал, как будут сокращать разрыв между зарплатами учителей
На линейке в Алтайском медуниверситете высадят голубые ели в честь каждого факультета
МЧС объявило штормовое предупреждение в Алтайском крае
Почти 800 человек заболели вшивостью на Алтае
«Динамо-Алтай» одержало победу в контрольном матче с «Сибирскими Снайперами»
Памятная акция по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом пройдет в Барнауле
Ремонт аварийной базы «Динамо» начнется в 2020 году
Специалист «Ростелекома» – призер мирового чемпионата WorldSkills-2019
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
Студенты АлтГТУ вошли в десятку лучших спортсменов Всемирной Универсиады
Сергей Дугин официально лишен полномочий
Вопросы санаторно-курортной системы обсудят на научной конференции в Белокурихе
Почти 100% барнаульских трамваев требуют ремонта
Рубцовчанин подозревается в убийстве женщины, которую он не хотел отпускать домой
Алтайская полиция опровергла слухи о взрыве с пострадавшими в частном доме в Рубцовске
Два воришки из Рубцовска пойдут под суд
В Барнауле начали строительство храма рядом с парком «Солнечный ветер»
Где в Алтайском крае появятся камеры фиксации нарушений ПДД
На проспекте Ленина проложат дополнительную полосу движения
Барнаулец попался на 11-м преступлении