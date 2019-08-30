А был ли взрыв? Рубцовчане развели панику в соцсетях

В социальных сетях в конце августа появились страшные слухи: якобы в частном доме в Рубцовске прогремел взрыв, при этом погибли люди. ГУ МВД по Алтайскому краю опубликовало официальное заявление по этому поводу.

- 28 августа в сетях была распространена информация о том, что в одном из частных домов в городе Рубцовск произошел взрыв, в результате которого, якобы, есть пострадавшие. ГУ МВД по Алтайскому краю официально заявляет: никаких ЧП в Рубцовске не происходило. Ситуация в городе спокойная. Криминогенная обстановка находится под контролем органов внутренних дел, - отметили в алтайской полиции.

Вместе с сообщениями о якобы взрыве в сети появился и скриншот, на котором показаны последствия взрыва: лужи крови и пострадавшие. В видеозаписи, гуляющей по интернету, отчетливо слышно, как медики называют улицу Заводскую. Улица с таким же названием есть и в Рубцовске. Кроме того, такая улица есть в Благовещенске. Там также появились фейковые новости о взрыве.

Трагедия, действительно, имела место быть, но в другом российском городе – в Находке. 26 августа на кухне частного дома самовоспламенился неустановленный предмет. Предположительно, это была граната. При взрыве погибли два человека. Еще двоих с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Следственное управление следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Таким образом, к Алтайскому краю трагедия отношения не имеет.

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