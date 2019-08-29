2019-08-29T19:06:15+03:00
Происшествия

Алтайская полиция опровергла слухи о взрыве с пострадавшими в частном доме в Рубцовске

БОРЗОВ Денис
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Вчера в соцсетях появилась информация о взрыве в одном из частных домов в Рубцовске. ГУ МВД по Алтайскому краю опубликовало официальное заявление по этому поводу.

- Сегодня в социальных сетях была распространена информация о том, что в одном из частных домов в городе Рубцовск Алтайского края произошел взрыв, в результате которого, якобы, есть пострадавшие. ГУ МВД России по Алтайскому краю официально заявляет: никаких чрезвычайных происшествий в Рубцовске не происходило. Ситуация в городе спокойная. Криминогенная обстановка находится под контролем органов внутренних дел, - отметили в алтайской полиции.

Как пишет паблик «Инцидент Рубцовск», всю неделю в сообщество поступали тревожные сообщения с вопросами о том, что в городе якобы произошел взрыв гранаты по улице Заводской. В сети даже появились жуткие видеокадры, на которых запечатлены пострадавшие жильцы.

Однако взрыв произошел в жилом доме в городе Находка 26 августа. Там, действительно, взорвалась граната. При взрыве погибли два человека. Еще двоих с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Отношения к алтайскому городу трагедия не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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