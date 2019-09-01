В Барнауле женщина три месяца терпела «жуткую» боль после омолаживающей процедуры

Две жительницы Барнаула пострадали от действий врачей, рассказали в Центре защиты прав граждан «Справедливой России». Одна три месяца терпела боли после омолаживающей процедуры, и другая месяц ходила с выпавшим зубом.

Нити на шее

43 тыс. рублей потратила Татьяна на процедуру по введению нитей для устранения морщин. Женщина перенесла процедуру в феврале 2019 года. Ей обещали, что результат сохранится в течение пяти лет, но уже к августу лицо вернулось в прежнее состояние.

Кроме того, у женщины начались осложнения. Первые три месяца, по ее словам, она терпела сильные боли от введения нитей и не могла нормально открыть рот. Впоследствии за ухом пострадавшей образовалась болезненная шишка, которая не давала даже надеть очки.

В довесок ко всем злоключениям хваленые нити стали просвечивать через кожу на шее. Это мешало женщине работать. В итоге пострадавшая стала выглядеть даже хуже, чем до процедуры, так как ее кожа растянулась от вставленных нитей.

Юристы Центра помогли женщине составить претензию в адрес клиники о возврате денег за некачественно оказанную услугу. В результате ей вернули всю сумму.

Дыра вместо импланта

Ирина обратилась за помощью после того, как больше месяца проходила с дырой во рту, на месте которой должен был быть высококачественный имплант за 43,7 тыс. рублей. Некачественную услугу ей оказалди в одной из клинических больниц города.

Женщине удалили зуб и установили имплант, но уже через три дня он вывалился. Ирина пришла на прием к врачу с жалобой. После осмотра имплантолог пообещал позвонить через месяц и назначить новую процедуру. Но звонка пострадавшая так и не дождалась.

Испугавшись, что ее попросту «кинут», Ирина обратилась к юристам. Они помогли женщине подготовить претензию, жалобы в Минздрав Алтайского края и краевую прокуратуру. Медучреждение не стало дожидаться проверки от ведомтсв и вернуло заявительнице всю сумму за некачественно оказанные услуги.

Кроме того, руководство больницы сразу же предложило Ирине повторить операцию по установке импланта. Женщину заверили, что на этот раз все будет качественно. Она согласилась, и теперь ходит с новым зубом. В конце сентября его осмотрят на приживаемость.

Читайте также:

Главный врач алтайского онкодиспансера рассказал о выводе учреждения из коррупционного поля (подробнее)