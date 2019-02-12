2019-02-12T08:20:47+03:00
Общество

Главный врач алтайского онкодиспансера рассказал о выводе учреждения из коррупционного поля

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Игорь Вихлянов возглавил Алтайский онкологический диспансер 1 февраля 2018 года. Спустя год работы в этой должности, он дал большое интервью «Политсибру».

В частности Игорь Вихлянов рассказал, что работу в новой должности он начал с организационных моментов. Главный врач Алтайского онкодиспансера отметил, что ему удалось разобраться со многими злоупотреблениями:

– Весь год мы работали над тем, чтобы диспансер ушел из коррупционного поля. Во время работы следствия, когда изымалась финансовая документация, приходилось подписывать до несколько сотен листов в день. После того, как были выявлены нарушения, нам пришлось перестраивать всю службу – приняли нового контрактного управляющего, главную медсестру, старшего экономиста.

Игорь Вихлянов пояснил, что до его прихода в Алтайский онкодиспансер система закупки и приемки расходных материалов была «непрозрачной», что и привело к нарушениям.

– Нами был принят новый контрактный управляющий, система закупки расходных материалов пришла в соответствие с законом. Была сформирована реально действующая комиссия по приемке расходных материалов, – сказал Вихлянов.

На вопрос о задачах на 2019 год главный врач Алтайского онкодиспансера сказал, что учреждению необходимо продолжить работу над качеством обслуживания пациентов, также следует максимально сократить время от выявления заболевания до начала лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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