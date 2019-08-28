"Уйду на тот свет во время работы". Умер известный алтайский художник

27 августа ушел из жизни знаменитый алтайский живописец и график Алексей Дрилев. Об этом сообщили в Алтайской организации Союза Художников. 30 августа ему исполнился бы 81 год. «Комсомолка» скорбит вместе с близкими художника и вспоминает, каким удивительным человеком он был.

- Я мечтаю съездить в Австралию. Говорят, там удивительная, уникальная природа. У меня еще сил в запасе - ого-го! Если бы не купание в проруби и живопись, я бы давно уже помер, а у меня еще планов громадье. И на тот свет, уверен, уйду не лежа в постели, а во время работы над картиной, - рассказывал в 2015 году художник газете «Маркер-Экспресс».

Сын врага народа

Алексей Дрилев появился на свет в лагерных застенках, находившихся в селе Средне-Краюшкино (сейчас — Первомайское). С рождения его стали называть сыном врага народа. После окончания срока Алексея вместе с мамой выслали в Славгород на поселение.

Среди его учеников — известные «глазуновцы» Иван Торопов и Анна Нелюбина. Заслуги Алексея Дрилева были отмечены золотой медалью Союза художников России.

Алексей Дрилев. Фото: www.facebook.com/z.bondarev

С малых лет будущий алтайский живописец работал. После окончания 8 класса и до призыва в армию он трудился помощником киномеханика в кинотеатре «Авангард». С 1957 по 1961 годы Алексей Алексеевич служил на Тихоокеанском флоте. Там он получил свою первую, военную специальность — химик-геодезист. А еще был ранен осколком в голову — попал под обстрел в Индонезии, где шла революция.

После армии Алексей Дрилев окончил Казанское художественное училище, а затем учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Его любимыми жанрами были портрет, пейзаж и тематическая картина.

Лондонская знаменитость

В 1996 году Дрилев познакомился с руководителем англо-американского движения последователей Николая Рериха Кэрол Брюсс. Женщина пригласила художника в Лондон, оплатив ему поездку. Там Алексей Алексеевич за короткое время стал знаменитостью.

- Мои работы побывали в четырех разных городах, в том числе в Лондоне и Бристоле. Англичане покупали мои картины за баснословные по тем временам деньги. После этого я два года ни в чем не нуждался. Возможность писать лондонскую архитектуру и пейзажи с натуры стала для меня великим счастьем. А через год съездил в США, - говорил Алексей Дрилев.

Картина Алексея Дрилева «Бал горных офицеров в Дворянском собрании Барнаула второй половины XIX века».Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Работы алтайского живописца можно увидеть в музеях и картинных галереях не только нашей страны, но и в Китае, Японии, США и Лондонском национальном музее.

Художник-морж

Алексей Алексеевич был преданным поклонником системы закаливания Порфирия Иванова. На эту тему он написал картину «Моржи Алтая», на которой изобразил и самого себя.

С моржеванием и живописью связана удивительная история, которую художник рассказывал журналистам. Среди его многочисленных работ есть картина «Мечты Анастасии», на которой изображена дочка знакомых Алексея Дрилева.

- Когда Настенька была еще школьницей, у нее отказали ноги. Я попросил ее присесть и рассказывать мне, о чем она мечтает. Девочка очень начитанная была: такого мне порассказала о Греции! Так родился этот маленький этюд. Но самое удивительное произошло после. Мало того, что мы сумели поставить Настю на ноги, купая ее в проруби, так она еще и воплотила в жизнь свою главную мечту. Сейчас она живет в Греции, у нее семья, — рассказывал живописец.

Дрилев А. А. "Площадь Спартака. Оттепель". 1990 год. Холст, масло. 90х125. Государственный художественный музей Алтайского края.

По словам самого художника, это бы далеко не единственный случай, когда он невольно предсказывал судьбу своим натурщикам. Все, кто знал Алексея Дрилева, запомнят его не только как прекрасного художника, но и как невероятно глубокого человека с большой буквы.

Прощание с Алексеем Дрилевым пройдет 29 августа с 13 до 15 часов по адресу: Барнаул, ул. Титова, 9а.

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