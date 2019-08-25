Самый "полный": Онищенко объяснил, почему на Алтае так много больных ожирением

Алтайский край возглавил рейтинг регионов России по заболеванию ожирением. По данным Минздрава, у нас из 100 тысяч человек 5 566 страдают этим недугом, сообщает RT.

После Алтайского края идут Курганская область (2 711 случаев ожирения на 100 тыс. населения) и Тюменская область (2 634 случаев). А вот наименьший уровень зафиксирован в Приморском крае — всего 387 случаев.

Экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил изданию «Политика сегодня», почему именно наш регион оказался самым "полным".

"Это работа медиков влияет на статистику, - считает Онщиенко. - Особенностей питания нет. Везде едят и мясо, и картофель и мучное. Не национальных, ни этических, ни бытовых особенностей я не вижу".

По его мнению, в Алтайском крае просто хорошо налажена работа по регистрации случаев заболевания. Врачи на Алтае чаще стали фиксировать этот диагноз, а вот в центральных регионах России - реже.

Тем не менее, проблема есть. В целом, по данным Минздрава, число россиян, больных ожирением, за последние пять лет возросло почти в 1,5 раза. И связано это, в первую очередь, с неправильным питанием.

"У нас в регионе суровый климат и невозможность круглогодичного получения свежих овощей и фруктов определили основную продуктовую корзину - мучные продукты, картофель, жирные сорта мяса, везде используется майонез, - говорит барнаульский диетолог Денис Фуголь. - При этом мало потребляются волокнистые овощи (тыквы, кабачки, морковь, цветная капуста, брокколи). Огурцы и помидоры, в основном, едят в маринованном и соленом виде - они усиливают аппетит, увеличивают потребность в сахаре из-за большого количества соли. Фруктово-ягодный сезон также очень короткий, поэтому делают варенья с большим содержанием сахара".

Денис Фуголь также подчеркивает, что характер питания во многих регионах одинаковый. А нормализовать питание зачастую не позволяет низкая зарплата.

"Чем ниже доход, тем больше людей с избыточным весом. Они не могут позволить себе полноценное питание. В Сибири натуральное мясо, свежие овощи и фрукты, которые полезны для организма, стоят дорого", - отметил диетолог.

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