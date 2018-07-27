Мы не полные, мы бедные: Алтайский край возглавил рейтинг «толстых» регионов России

27 Июль 07:31 2018-07-29T07:23:44+03:00

Избыточный вес имеют 127 тысяч человек – 5,4% от всех жителей

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Алтайский край возглавил общероссийский рейтинг страдающих от ожирения регионов. Раньше он входил в пятерку этого списка, а сейчас "выбился" на 1 место.

По данным Министерства здравоохранения России, от ожирения в Алтайском крае страдают 5,4% населения – порядка 127,2 тысяч человек. По каким критериям проводилось исследование, не известно, но вероятно, что использовались данные региональных ведомств. На втором месте - Магаданская область (3954 человек на 100 тысяч). Также в пятерке "лидеров" - Курганская, Тюменская, Оренбургская области.

Дешево и сердито

По мнению барнаульского врача-гастроэнтеролога Дениса Фуголя, в Алтайском крае толстых людей не больше, чем в соседних регионах.

- Я думаю, что в Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае такое же количество страдающих от избыточного веса, как и в Алтайском крае, потому что характер питания одинаковый, - говорит собеседник. - Люди живут по такому стереотипу, как дешево и сердито, то есть выбирают высококалорийную пищу.

В большинстве,сибирские люди кушают тяжелую пищу без свежих овощей, которая постепенно откладывается на боках.

– Это – картофель, хлеб, пироги с различными начинками. Обычно, в рационе отсутствует достаточное количество высоковолокнистых овощей – тыквы, кабачка, баклажана, брокколи, белокочанной и цветной капусты, - говорит собеседник. - Конечно, овощи присутствуют в рационе сибирских жителей, но, как правило, они маринованные, соленые. Помимо этого, в пищу употребляется большое количество сахара.

Зарплаты

Денис Фуголь считает, что низкая заработная плата отчасти становится причиной избыточного веса у жителей Алтайского края.

- Уровень зарплат совпадает с общемировой статистикой по распространению ожирения – чем ниже доход, тем больше там проживает людей с избыточным весом. Они не могут позволить себе полноценное питание и употребляют высокоуглеводистую еду. В условиях сибирского региона дорогими расходами становятся натуральное мясо, а также свежие овощи и фрукты, которые полезны для организма.

Напомним, что наш край традиционно "плетется" в хвосте по уровню зарплат в России.

Также причиной, по мнению собеседника, является менталитет людей, которые наплевательски относятся к своему здоровью, не вкладывая в него деньги. Это касается как среднего класса, так и более обеспеченных граждан.

Бодипозитив

В последние годы в обществе становится все больше сторонников движения под названием «бодипозитив», которое призывает любить то тело, в котором ты родился. По словам Фуголя, Барнаул не стал исключением – на улицах становится все больше молодых людей с избыточным весом.

- Толстые девочки, девушки, не стесняясь, надевают обтягивающие тело вещи и не стесняются своей полноты. Как правило, до 25-30 лет лишний вес не так сильно отражается на здоровье, и многие попросту не замечают лишние складки и целлюлит на своем теле. Старшее поколение тоже не стремится привести себя в форму, оправдываясь тем или иным заболеванием. На самом деле, причиной лишнего веса, за редким исключением, становится самая простая лень и нежелание заниматься собой и своим здоровьем, - подчеркнул Фуголь.

Собеседник отметил, что худеют только сильно замотивированные люди.

Спорт

Между тем, врач отметил, что если покупать здоровую полноценую пищу - затратно, то спорта это практически не касается.

- В городе открывается все больше фитнес-центров для любых категорий горожан, но если нет средств посещать тренажерный зал, то можно купить спортивную форму, кроссовки и пойти на ближайший к дому стадион, - говорит Фуголь. – Если же человек стесняется заниматься спортом на виду, то в магазинах представлен огромный выбор спортивных домашних тренажеров. Даже простая скакалка хорошо влияет на сердце, сосуды и мышцы. Помимо этого, в городе регулярно проводятся спортивные мероприятия, которые специальной подготовки не требуют.

Подсказка "КП"

Чтобы узнать свою стадию ожирения, а их четыре, необходимо вычислить свой индекс массы тела: вес разделить на рост в квадрате.

Например, если ваш вес равен 60 кг, а рост 1,70:

1,70 Х 1.70 = 2,89

60 : 2,89 = 20,7

20,7 - это и есть ваш индекс массы тела (ИМТ).

При ожирении первой степени ИМТ у женщин равен 28-31, у мужчин - 30-32, второй – 31-34,5 и 32,3-37,2 соответственно. С показателями ИМТ у женщин в 35,5-47,3 и мужчин - 37,7-49,7 определяется третья степень ожирения. При четвертой степени у женщин ИМТ составляет больше 47, а у мужчин - свыше 49.