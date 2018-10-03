Положа руку на сердце: что педагоги в действительности хотят получить в подарок на День учителя

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-03T10:42:41+03:00

Изменить размер текста: A A

5 октября отмечается День учителя. Родительские чаты «кипят» в обсуждениях – что подарить? Накануне праздника корреспонденты «Комсомолки» решили задать этот вопрос самим виновникам торжества. И чтобы ответы оказались не под копирку, предложили педагогам ответить честно взамен на анонимность.

Ольга, учитель английского языка, 27 лет:

- Приятно, когда дети готовят творческий номер. Оказывается, они следят за тобой весь год, записывают цитаты, фотографируют – а потом все это с юмором показывают. Обычно дарят цветы, конфеты, были случаи, дарили колбасу и сертификат на покупку посуды с намеком, что учителя мало зарабатывают. Но я бы больше хотела получить сертификат в парфюмерный магазин или билеты на концерт – это более как-то утонченно.

Виктория, педагог-логопед, ранее учитель русского языка и литературы, 45 лет:

- Для меня самым лучшим подарком были бы деньги. Это вполне нормально. Классному руководителю моей дочери мы с другими родителями как раз-таки дарим деньги в красивой открытке. Также мне было бы приятно получить подарочный сертификат в магазин косметики.

Сейчас я ничего не получаю - логопедам обычно не дарят подарки на День учителя. А ранее, когда работала учителем русского языка и литературы, мне вручали максимум коробку конфет. Но в моем случае это было понятно – я преподавала в классах компенсирующего обучения, где дети из неблагополучных семей. Естественно, ни о каких шикарных презентах и речи быть не могло.

Анастасия, преподаватель русского языка и литературы, 50 лет:

- Что подарить? Ну уж точно не 30 букетов, которые потом не знаешь куда пристроить. Хватит и одного компактного букета от класса. На мой взгляд, лучший подарок ко дню учителя – это что-то для его работы. Например, бумагу или краску для принтера. Нам, как это ни странно, очень многое для работы приходится приобретать из своего кармана. Неплохим подарком будет крепкая качественная сумка, в которой удобно носить тетради. Хорошо запомнился подарок от одной мамы, которая в знак благодарности преподнесла мне сертификат в косметический магазин. Учителя, к сожалению, не могут позволить себе покупку дорогой косметики. В тот раз я купила себе помаду за 350 рублей и консилер за 600 рублей. Сама бы я никогда себе не позволила такие покупки. А еще, если честно, очень трогают детские подарки, которые они сделали своими руками.

Светлана, преподаватель математики, 45 лет:

- Никаких подарков, кроме цветов, мы от учеников и родителей не принимаем. У меня в свое время была учительница Ангелина Даниловна, так вот она сказала, когда мы ей духи от класса принесли, что возьмет их, когда мы вырастем и сами заработаем. И я считаю, она права. Поэтому самый лучший для меня подарок – это, все же, цветы. Люблю цветы. Из запоминающих поздравлений смешных запомнилось, как одна из родительниц пришла в костюме Миньона. Потом я узнала, что родители за прокат костюма отдали полторы тысячи рублей.

Римма, преподаватель младших классов, 65 лет:

- Раньше мои дети на День учителя баловали меня шоколадками и цветами. Несколько раз я угощала учеников своими пирогами. Многие знали, что я люблю испечь что-нибудь вкусненькое. Несколько лет назад ребята и родители подарили мне замечательную электрическую печь, которая расширила мои возможности на кухне. Сейчас я уже на пенсии. Некоторые ученики навещают меня, а мне теперь всегда есть, чем их угостить.