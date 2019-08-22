2019-08-22T06:25:45+03:00
Общество

На праздничном открытии «Галамарта» в Барнауле товары для дома – по ШОК-ценам!

Магазин появится в ТЦ "Район"
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Открытие «Галамарт» в БарнаулеОткрытие «Галамарт» в БарнаулеФото: из архива компании
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24 августа 2019 г. в Барнауле состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Посетителей ждут ШОК-цены на товары для дома (электрический чайник – всего за 199 рублей!) и подарки, главные среди которых – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес магазина: г. Барнаул, ТЦ «Район», ул. Попова, 70Д.

Когда еще заниматься домашними делами, если не в выходные? Можно спокойно пройтись по магазину и купить все необходимое для дома. Тем более что будут действовать ШОК-цены! Швабра – 99 рублей, электрический чайник или кастрюля – 199 рублей, литая сковорода – 319 рублей.

Открытие «Галамарт» в Барнауле Фото: из архива компании

Открытие «Галамарт» в БарнаулеФото: из архива компании

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% - период скидки по ней с 26 августа по 9 сентября 2019 г.

Также в магазине состоится презентация бытовой техники LEBEN – можно будет задать все интересующие вас вопросы по продукции консультантам.

Открытие «Галамарт» в Барнауле Фото: из архива компании

Открытие «Галамарт» в БарнаулеФото: из архива компании

В 19.00 у гостей будет возможность получить полезные подарки для дома: набор столовой посуды, погружной блендер, телевизор… А главные презенты праздничного открытия – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей!

Открытие «Галамарт» в Барнауле Фото: из архива компании

Открытие «Галамарт» в БарнаулеФото: из архива компании

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни - инструменты, технику, посуду, игрушки и многое другое. Все необходимое можно купить в одном месте и по приятным ценам! Кроме того, здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи, так что шопинг не ударит по бюджету.

Открытие «Галамарт» в Барнауле Фото: из архива компании

Открытие «Галамарт» в БарнаулеФото: из архива компании

Адрес магазина: г. Барнаул, ТЦ «Район», ул. Попова, 70Д.

Часы работы: 10.00-21.00

Праздничное открытие: 24 августа 2019 г. с 10.00 до 19.00

www.galamart.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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