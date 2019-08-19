2019-08-19T13:13:32+03:00
Политика

«Ты мою должность узнаешь и обкакаешься»: скандальное видео с алтайской депутатшей попало в сеть

Народная избранница поконфликтовала с туристами
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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реготделение партии "Единая Россия" в Республике Алтайреготделение партии "Единая Россия" в Республике Алтай
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В сети появился видеоролик, на котором председатель совета депутатов Чемальского района Республики Алтай Людмила Ящемская («Единая Россия») в нецензурной форме конфликтует с туристами, проживающими на её турбазе. Женщина выгоняет их, уточняя, что занимает высокую должность.

- Ровно десять минут даю. Через десять не уедете – я позову полицию. Ты потом мою должность узнаешь и обкакаешься тут же на месте, - угрожает Людмила Ящемская в видеоролике, используя отборный мат.

Что послужило причиной конфликта – неясно. Стоит предположить, что женщине не понравился отзыв отдыхающих. В видео она несколько раз пытается выяснить, почему те считают, что на её территории грязно и не убрано. Более-менее спокойный разговор постепенно переходит в оскорбления, причем лишь со стороны представителя власти.

Даже когда туристы все же собрали вещи и ожидали в личной машине приезда полиции, хозяйка турбазы не успокоилась.

- Полиция сейчас приедет и бестолково все будет. Вы просто не знаете, какая у меня должность… Вон туда отъехайте с моей личной территории, чтобы вы меня не раздражали… Я сейчас свою машину заведу и вашу машину просто угроблю, - продолжает народная избранница.

Когда ролик попал в СМИ, стало известно, что партийная комиссия «Единой России» была намерена рассмотреть в сентябре сообщения о грубости спикера райсобрания депутатов. Однако дожидаться публичной порки Людмила Ящемская не стала. Как пишет ТАСС, женщина добровольно покинула ряды парламентской партии.

- Как только инцидент случился, с нее были взяты объяснения, после чего было разбирательство по этому поводу. И после этого она написала заявление о выходе из рядов партии, оно удовлетворено, - рассказали изданию в реготделении партии.

Кстати, сама Ящемская отрицает конфликт с туристами. По её словам, ролик является подделкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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